Matt Hancock a reçu sa première dose d’un vaccin Covid-19, avec le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam administrant le vaccin.

Le secrétaire à la Santé a exhorté les gens à se manifester après que le NHS a étendu l’admissibilité des rendez-vous de réservation de vaccins à toutes les personnes âgées de 42 ans ou plus en Angleterre plus tôt cette semaine.

« »Brillant! J’ai le coup. Entrée et sortie en 8 minutes. Ça n’a pas du tout fait mal. Un grand merci à JVT et à l’équipe du Science Museum. Lorsque vous recevez l’appel, prenez le coup! », A publié le secrétaire à la Santé sur les réseaux sociaux.

M. Hancock a reçu son vaccin au Science Museum de Londres, où une équipe documente la réponse à la pandémie et préserve des éléments tels que le premier flacon de vaccin Covid-19 à être utilisé en Grande-Bretagne fin 2020.

Dans un communiqué, le ministre du Cabinet a déclaré que plus de 47 millions de doses avaient maintenant été administrées à travers le pays, ajoutant: «Le déploiement se poursuit à un rythme soutenu et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d’offrir à tous les adultes une première dose du vaccin par le fin juillet.

conseillé Les réductions de l’aide de Rishi Sunak entraîneront 250000 décès supplémentaires de mères et d’enfants, selon l’agence des Nations Unies Vos questions de Boris Johnson répondues en direct par le commentateur politique en chef de The Independent, John Rentoul Boris Johnson News – Live: Le Premier ministre a critiqué un conseiller en éthique « édenté » alors que la réduction de l’aide était condamnée comme une attaque contre les pauvres

«J’étais très enthousiaste lorsque mon appel est arrivé, et j’exhorte tout le monde à accepter l’offre quand elle se présente et à faire partie de l’histoire du plus grand programme de vaccination jamais organisé au Royaume-Uni.»

Le professeur Van-Tam, qui est devenu un visage familier lors des conférences de presse sur le coronavirus n ° 10 et a administré le jab de M. Hancock, a suggéré mercredi que les niveaux de cas de Covid sont «proches du bas» avec des niveaux d’incidence «très faibles».

Il a souligné que pendant le pic du virus au début de 2021, peu de personnes avaient été vaccinées, de sorte que la baisse des cas, des hospitalisations et des décès était due aux efforts du public britannique pendant le verrouillage imposé par le gouvernement.

«Le vaccin a sans aucun doute aidé dans les étapes ultérieures et il existe de bonnes preuves que le taux de mortalité chez les personnes âgées a chuté plus rapidement que dans les groupes d’âge plus jeunes et il a chuté plus rapidement que lors de la deuxième vague, et c’est sans aucun doute un effet de vaccin », a-t-il dit.

«Ce qui est important à propos de ces vaccins et de leur déploiement, c’est que c’est vraiment le moyen de se sortir de nouveau de problèmes de la même taille et de la même ampleur, et c’est pourquoi il est important que ce travail soit terminé.