«Eh bien, nous devrons faire approuver cela parce que, bien sûr, il y a une hiérarchisation en fonction des besoins cliniques et, heureusement, en tant qu’homme en bonne santé et d’âge moyen, vous n’êtes pas au sommet de la hiérarchisation.»

Cependant, le ministre a ajouté: «Mais si nous pouvons faire approuver cela et si les gens pensent que c’est raisonnable, alors je suis prêt à le faire… si cela peut aider quelqu’un d’autre, persuader quelqu’un d’autre qu’il devrait prendre le vaccin, alors je pense que c’est ça vaut le coup. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il aurait besoin du vaccin, puisqu’il avait déjà contracté Covid-19 plus tôt dans l’année, M. Hancock: «Parce que nous ne connaissons pas encore l’impact de, après avoir eu Covid, sur le fait que vous soyez immunisé ou non ne le retransmettez plus.