On espère que les premiers Européens pourront obtenir un vaccin COVID-19 dès la fin de l’année après que plusieurs sociétés pharmaceutiques ont annoncé des essais réussis.

Mais avec un vaccin ayant apparemment été trouvé en un temps record, l’attention se tourne maintenant vers le défi de le distribuer à la population mondiale de 7,5 milliards.

Nous nous sommes entretenus avec deux experts pour découvrir les principaux obstacles que les autorités sanitaires doivent surmonter pour que le vaccin soit livré aux quatre coins du monde.

Capacité de fabrication

Les trois vaccins candidats nécessitent deux injections – bien que l’AstraZeneca / Université d’Oxford se soit avérée plus efficace lorsque le premier court-métrage est une demi-dose.

AstraZeneca a annoncé son intention de produire 3 milliards de doses au cours de l’année prochaine, tandis que BioNTech / Pfizer prévoit d’en fabriquer 1,3 milliard.

Ces objectifs « semblent réalisables », a déclaré le Dr Zoltan Kis, du département de génie chimique de l’Imperial College de Londres. « Cependant, la demande mondiale en supposant 2 doses par personne est loin d’être satisfaite à la fin de 2021. »

Phanish Puranam, professeur de stratégie à l’INSEAD Business School, a déclaré à Euronews que « cela pourrait prendre jusqu’à 2,5 ans pour fabriquer les plus de 10 milliards de doses nécessaires à la couverture mondiale ».

Température de stockage

<< Les vaccins de routine sont stockés et distribués entre 2 et 8 ° C. Il existe une infrastructure suffisante pour l'entreposage frigorifique et la distribution à cette plage de températures dans les pays à revenu élevé, et grâce aux efforts de GAVI (Vaccine Alliance), de la Fondation Gates et de l'UNICEF , une capacité suffisante a également été construite en Afrique, en Asie du Sud et dans d'autres régions moins développées du monde pour stocker et distribuer des vaccins entre 2 et 8 ° C », a déclaré Puranam.

Le problème est que sur les trois candidats vaccins à ce jour, un seul se situe dans cette plage de températures – AstraZeneca.

Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna ont des besoins de refroidissement de -70 ° C et -20 ° C respectivement.

« Les vaccins Pfizer-BioNTech nécessitent une chaîne ultra-froide [infrastructure] qui n’existe même pas dans l’UE et aux États-Unis, à l’exception de quelques centres médicaux universitaires et de quelques centres de distribution spécialisés », a-t-il ajouté.

Pfizer a développé une boîte de congélation spéciale qui peut conserver le vaccin en toute sécurité jusqu’à 10 jours, mais sa distribution dans « les pays à revenu faible et intermédiaire ou les zones rurales d’autres pays est difficile en raison du manque de températures de congélation appropriées, « A déclaré le Dr Kis.

Quant au vaccin Moderna, selon Puranam, s’il « peut résister à 2-8 ° C pendant quelques semaines », la capacité de fabrication n’est « pas tant que ça ».

« Ainsi, leurs approvisionnements ne seraient pas disponibles en dehors des États-Unis, du Canada et de l’UE », a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, le Dr Kis, a conclu, « L’Europe et l’Amérique du Nord sont considérées comme ayant la plus grande capacité de distribution et de stockage des vaccins à basse température, comme -70 ° C, par rapport à leur population. »

« D’un autre côté, l’Afrique subsaharienne est considérée comme la pire position en matière de distribution de vaccins à basse et ultra-basse température », tandis que « les autres continents se situent quelque part entre les deux », a-t-il ajouté.

Urbain vs rural

En raison des exigences de refroidissement qui auront également un impact sur les transports, l’accès au vaccin dans les zones rurales et éloignées sera plus difficile que dans les grandes villes.

En outre, selon Puranam, l’emballage du vaccin Pfizer se trouve dans des contenants de 1 000 doses.

«Certaines cliniques rurales n’ont pas la capacité d’absorber ces nombreuses doses dans un court intervalle de 2 à 3 jours. Le personnel capable de faire office d’administrateurs de vaccins fait défaut dans les zones rurales.

« L’administration des vaccins nécessite également des EPI [personal protective equipment] pour le personnel qui administrera le vaccin et la chaîne d’approvisionnement pour livrer les EPI dans les zones rurales est un défi », a-t-il également souligné.

Campagnes de vaccination « très difficiles »

«L’administration de vaccins aux patients est un autre processus très difficile», a déclaré le Dr Kis.

Cela est dû au temps nécessaire pour vacciner les personnes – y compris une période de récupération de 10 à 15 minutes après l’administration du vaccin – et pour consigner correctement chaque procédure.

Le besoin de distanciation sociale et le «nombre limité de médecins / vaccinateurs disponibles par habitant» – ce qui est encore moins le cas dans les pays à revenu faible et intermédiaire – aggravent le problème.

« En outre, l’administration des vaccins nécessite la plus grande implication humaine, donc des défis / problèmes supplémentaires peuvent survenir à ce stade, en particulier si l’on considère que deux doses de vaccins doivent être administrées par personne, généralement à 3-4 semaines d’intervalle », a-t-il ajouté.