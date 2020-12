Finalement, tous ceux qui sont cliniquement extrêmement vulnérables et âgés de plus de 50 ans se verront proposer un vaccin et il est affirmé que la liste de priorité initiale «englobe presque tous les décès évitables dus à Covid-19».

«Au fur et à mesure que nous achèverons ces projets pilotes, nous examinerons comment nous pouvons le déployer, en particulier dans les zones les plus touchées.

Le président du JCVI pour la vaccination contre le Covid-19 a déclaré mercredi lors d’un briefing n ° 10 que la première phase du programme de vaccination protégerait les personnes les plus à risque ainsi que les travailleurs de la santé et des services sociaux.

Le professeur Wei Shen Lim a ajouté qu’à partir de ce moment-là, le programme verrait un système de baguage, dans lequel les personnes des groupes d’âge les plus âgés seraient d’abord vaccinées. «La hiérarchisation était basée sur le risque de mourir de Covid-19 et, afin de protéger les plus vulnérables, nous avons d’abord donné la priorité aux personnes les plus vulnérables», a-t-il déclaré.