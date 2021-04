Le NHS en Angleterre a commencé le processus d’invitation des personnes de plus de 45 ans à prendre rendez-vous pour une première dose d’un vaccin Covid-19.

L’élargissement de l’éligibilité intervient après que Boris Johnson a salué le franchissement d’une «étape importante» dans la bataille contre le virus après que le service de santé ait atteint l’objectif d’offrir à tous les adultes de plus de 50 ans une première dose de vaccin avant la date prévue.

Signalant le début de la «phase 2» du programme de vaccination du gouvernement – consistant à offrir des vaccins à des adultes en bonne santé de moins de 50 ans – le site Web du NHS indique que les personnes de plus de 45 ans peuvent désormais utiliser l’installation de réservation de vaccins.

Cependant, après la mise à jour, le site Web a semblé planter mardi matin, avec un message disant aux utilisateurs: «Le site Web du NHS connaît actuellement des difficultés techniques. Nous travaillons pour résoudre ces problèmes. »

Le Comité mixte sur les vaccins et l’immunisation (JCVI) devrait donner son avis final pour l’achèvement du programme, et le ministère de la Santé a déclaré hier soir qu’il prévoyait que la deuxième phase débuterait cette semaine.

Ces rendez-vous doivent avoir deux doses d’un vaccin Covid-19 et le NHS demande aux individus de réserver les deux rendez-vous en même temps, le second ayant lieu 11 à 12 semaines après la première dose.

Les gens peuvent gérer les réservations via le site Web du NHS et ceux qui ont été testés positifs pour le virus sont invités à attendre quatre semaines à compter de la date du test avant de prendre rendez-vous avec le service de santé.

Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 32 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu une première dose d’un vaccin Covid-19, tandis que plus de 7,6 millions ont reçu les deux injections depuis le lancement du déploiement en décembre 2020.

Marquant le «jalon» pour atteindre les groupes prioritaires, le Premier ministre a déclaré dans un communiqué: «Nous allons maintenant aller de l’avant en complétant les deuxièmes doses essentielles et en progressant vers l’objectif consistant à offrir à tous les adultes un vaccin d’ici la fin du mois de juillet».

Les responsables ont également confirmé que les patients du NHS en Angleterre recevraient le vaccin Moderna à partir de mardi, ce qui, selon le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS, marquait «une autre étape importante» dans le programme de vaccination.

« Nous avons maintenant un troisième jab dans notre arsenal et le personnel du NHS l’utilisera sur plus de 20 sites à partir de cette semaine, avec d’autres à venir en ligne à mesure que les approvisionnements augmentent », a-t-il déclaré.

«Le programme de vaccination de l’Angleterre est notre espoir à la fin d’une année pas comme les autres, alors n’hésitez pas à vous présenter et à recevoir votre vaccin lorsque vous serez invité.

«Il est sûr, rapide et efficace – il vous protégera, vous et vos proches.»

Environ 17 millions de doses du vaccin – la troisième actuellement disponible dans le pays – ont été sécurisées par le groupe de travail sur les vaccins du gouvernement et des vaccins ont déjà été déployés au Pays de Galles et en Écosse, avec des livraisons prévues en Irlande du Nord dans les semaines à venir.

Malgré le rythme du déploiement, Chris Hopson, le directeur général de NHS Providers, a averti que les gens ne devraient pas supposer que le pays est sur une «voie à sens unique, inexorable et inévitable pour que tout soit fantastique».

«Je sais que je pourrais ressembler un peu à un prophète de malheur le lendemain du jour où nous avons commencé à permettre aux gens de retourner dans le jardin du pub, mais la réalité est qu’il y a … de très bonnes raisons pour lesquelles nous devons être prudents ici, » il a dit Sky News.

«Nous devons être très prudents en supposant que nous sommes sur une voie à sens unique, inexorable et inévitable pour que tout soit fantastique et que nous puissions revenir à la normale, car en fait, nous aurons besoin d’une nouvelle normalité. Nous avons besoin que chacun mette sa propre pédale sur le métal et s’assure qu’il respecte les règles. »