L’Allemagne et les Pays-Bas envisagent de retarder l’administration de deuxièmes doses de leurs vaccins contre les coronavirus dans le but d’inoculer plus de personnes.

L’Agence européenne des médicaments affirme que la deuxième dose doit être administrée avec six semaines de la première pour assurer une protection maximale.

Mais certains pays envisagent d’étendre cela. Ils veulent recevoir la première dose chez autant de personnes vulnérables que possible.

Le ministère allemand de la Santé a déclaré à Euronews qu’il avait demandé à l’Institut Robert Koch un avis d’expert sur la question de savoir si une deuxième dose du vaccin approuvé contre le coronavirus Pfizer / BioNTech pouvait être administrée plus de trois mois après la première dose.

Les Pays-Bas recherchent également l’avis d’experts sur la vaccination plus rapide, y compris la possibilité de retarder la deuxième dose du vaccin, a confirmé le ministère néerlandais de la Santé à Euronews.

Cela vient après que le Royaume-Uni a déclaré qu’il autoriserait l’administration de secondes doses jusqu’à 12 semaines après la première dose, en partie pour que plus de personnes puissent recevoir une première dose du vaccin, un conseil qui a alimenté un débat scientifique sur le sujet.

Pfizer et BioNTech ont averti que l’innocuité et l’efficacité du vaccin n’avaient pas été testées sur des schémas posologiques différents. Ils ont déclaré que la majorité des participants à l’essai avaient reçu la deuxième dose dans les trois semaines.

La deuxième dose du vaccin AstraZeneca / Oxford a été administrée 28 jours après la première dose au cours des essais testant son efficacité.

La Food and Drug Administration des États-Unis, qui réglemente les médicaments, était en désaccord avec les autorités britanniques, affirmant que «ces discussions sur la modification du schéma posologique ou de la dose reposent sur la conviction que changer la dose ou le schéma posologique peut aider à fournir plus de vaccins au public plus rapidement». .

L’agence a conclu que «apporter de tels changements qui ne sont pas étayés par des preuves scientifiques adéquates peut en fin de compte être contre-productif pour la santé publique».

Mais des scientifiques britanniques affirment que le retard ne modifiera probablement pas la réponse du système immunitaire après la deuxième dose.

«La plupart des immunologistes conviendraient que retarder de huit semaines une deuxième dose de« rappel »d’un vaccin antigénique protéique (comme les deux vaccins COVID-19 approuvés) aurait peu de chances d’avoir un effet négatif sur la réponse immunitaire globale après le rappel,» a déclaré une déclaration de la British Society for Immunology.

Il a ajouté plus tard: « Le nombre de cas et de décès continuant d’augmenter à un rythme significatif, nous devons protéger autant de personnes vulnérables que possible contre la grave maladie COVID-19 à court terme ».

Les experts britanniques affirment qu’il y a peu de risque à retarder un rappel et que davantage de personnes pourraient se voir offrir un peu de protection dans une situation épidémique désastreuse.

« Le gouvernement part du principe que l’offre de vaccins augmentera au cours des trois prochains mois et que l’administration de deuxièmes doses ne privera personne d’autre de leur première dose », a déclaré Eleanor Riley, professeur d’immunologie et des maladies infectieuses à l’Université. d’Édimbourg.

« Les avantages pour la santé publique seront les plus grands si toutes les personnes très vulnérables peuvent recevoir au moins une dose dans les 12 prochaines semaines. »

L’UE, quant à elle, a été critiquée pour la lenteur du déploiement du vaccin COVID-19 et parmi une variante plus transmissible maintenant dans plusieurs pays européens, beaucoup espèrent vacciner un plus grand nombre d’adultes vulnérables.

«Le principal risque de retard est que certaines personnes peuvent ne pas revenir pour leur deuxième dose. Plus vous la laissez longtemps, plus la vie vous gêne – les gens peuvent déménager, trouver un nouvel emploi, développer une autre maladie, perdre leur téléphone portable et ne pas être joignable », a déclaré Riley.

« Ainsi, en temps normal, l’intervalle entre les doses est un équilibre pragmatique entre la meilleure efficacité vaccinale et la meilleure couverture vaccinale. »

Elle a déclaré que peu importe ce dont les autorités ont besoin pour s’assurer que tout le monde reçoit sa deuxième dose de vaccin contre le coronavirus.