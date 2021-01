Les autorités françaises ont décidé de suspendre les projets de doubler le temps entre les vaccinations contre le COVID-19 en raison d’un « manque de consensus scientifique ».

Ministre de la Santé Oliver Véran a fait l’annonce lors d’une conférence de presse à midie mardi dans lequel il a déclaré que bien que certains experts aient soutenu l’allongement du délai entre les deux doses afin de donner une première dose au plus grand nombre le plus rapidement possible, « il n’y a pas de consensus dans la communauté scientifique sur cette proposition à ce stade. étape. »

« Et selon certains experts, ce ne serait pas une proposition sans risque », a-t-il ajouté.

Le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer / BioNtech sera ainsi maintenu entre 21 et 28 jours.

Alain Fisher, président du comité scientifique qui conseille le gouvernement sur les vaccins, affirme que les effets d’un écart plus long entre les injections restent flous et que le premier coup n’offre qu’une immunité limitée.

Il a signalé, par exemple, que les données d’Israël suggéraient que le niveau de protection entre les deux doses chez les personnes de plus de 60 ans se situait actuellement autour de 33% – inférieur aux 50% trouvés dans les études cliniques.

Il a également déclaré que les données suggéraient que la première dose ne déclenchait que « un faible taux d’anticorps » et que « ce n’est qu’après la deuxième dose qu’une nette augmentation du taux d’anticorps neutralisants est observée ».

Début janvier, le Premier ministre français Jean Castex avait annoncé une prolongation du délai entre les tirs à six semaines pour permettre à davantage de personnes de se faire vacciner.

La dernière décision, a déclaré Véran, signifie que moins de personnes recevront une première dose du vaccin en février, la plupart des doses étant destinées à l’administration de secondes doses.

La France a jusqu’à présent administré près de 1,01 million de doses du vaccin, selon le derniers chiffres officiels.

Le pays a enregistré 3,1 millions de cas et signalé 614 nouveaux décès mardi, soit un total d’au moins 74 250 décès confirmés.