Vaccin COVID: la France élargit l’utilisation d’AstraZeneca jab et soutient la dose unique pour les patients COVID

Le gouvernement français a partiellement annulé lundi sa décision de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca COVID-19 pour les personnes âgées.

Le gouvernement a également approuvé une recommandation de la Haute Autorité de la Santé (HAS) du pays visant à administrer une dose unique du vaccin aux personnes ayant déjà contracté le virus mortel, devenant ainsi le premier pays à le faire.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré lundi soir à France 2 que le vaccin AstraZeneca était désormais approuvé pour les personnes âgées de 65 à 74 ans souffrant de « comorbidités ».

Cependant, les personnes de plus de 75 ans continueront de recevoir soit le vaccin Pfizer / BioNTech, soit le vaccin Moderna.

Début février, Paris avait exclu l’utilisation du vaccin AstraZeneca chez des personnes de plus de 65 ans, invoquant un essai clinique insuffisant pour les personnes âgées. Il a plutôt été priorisé pour les travailleurs de la santé et les personnes âgées de 50 à 64 ans souffrant de comorbidités, ce qui signifie qu’elles ont une autre maladie qui rend le virus plus mortel.

Mais de nombreux soignants ont été réticents à administrer le vaccin en raison d’effets secondaires plus prononcés, le plus souvent de forts symptômes grippaux, chez les personnes plus jeunes. Des questions se sont également posées sur l’efficacité du sérum pour contrer la variante sud-africaine.

Véran a déclaré que la HAS « considère désormais, à partir d’aujourd’hui, que tous les vaccins dont nous disposons en France, AstraZeneca, Pfizer et Moderna, sont d’une efficacité remarquable ». Il a ajouté que l’extension de l’utilisation du vaccin à deux doses AstraZeneca permettra d’atteindre « 2,5 millions de Français ».

Il a également annoncé que le gouvernement avait entériné une recommandation de la HAS émise le mois dernier pour les personnes ayant déjà contracté le COVID-19 pour recevoir une dose unique du vaccin.

La HAS précise alors que les personnes qui se sont rétablies de la maladie «conservent une mémoire immunitaire» et qu’une «dose unique du vaccin fera donc office de rappel».

Il a recommandé que la dose unique soit administrée au moins trois mois après la contraction du virus et jusqu’à six mois plus tard.

La France est le septième pays le plus touché au monde avec un nombre de morts de COVID-19 de plus de 86.800. Plus de 3,7 millions de cas ont également été confirmés depuis le début de la pandémie

Véran a qualifié la décision de « bonne nouvelle », notamment pour les Français « qui vont désormais pouvoir recevoir » leur deuxième dose.

« Rien que pour le mois de mars, nous prévoyons de proposer une première vaccination à 6 millions de Français », a-t-il précisé, ce qui « fera un total de 9 millions depuis le début de la campagne ».

Le gouvernement français a été durement critiqué en janvier pour la lenteur du déploiement du vaccin et a depuis annoncé des plans pour que la campagne de vaccination s’achève d’ici la fin de l’été.

Au 28 février, un peu moins de 3 millions de Français avaient reçu au moins une dose du vaccin, selon COVID Tracker.

Cela correspond à plus de 6,7 doses pour 100 personnes, en dessous des taux observés dans d’autres États membres, dont le Danemark, la Pologne, la Roumanie, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, selon Our World in Data.