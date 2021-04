Avec plus de 40% de la population américaine au moins partiellement vaccinée, bon nombre des personnes les plus à risque ou les plus désireuses de se faire vacciner l’ont déjà fait. Les États-Unis doivent maintenant faire face à une route difficile pour protéger les populations difficiles à atteindre.

Certains États ont déjà refusé ou réduit les expéditions de vaccins car l’offre dépasse la demande.

La Louisiane a cessé de demander au gouvernement fédéral l’attribution complète du vaccin tandis que le Mississippi a demandé que les flacons soient expédiés dans des emballages plus petits afin qu’ils ne soient pas gaspillés. Environ les trois quarts des comtés du Kansas ont refusé de nouvelles expéditions de vaccin au moins une fois au cours du mois dernier.

L’administration Biden s’attend à ce que le taux de vaccination quotidien – actuellement à 3 millions et dépassant de nombreux pays – « modérera et fluctuera » à l’avenir, a déclaré Jeff Zients, le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche.

« Nous avons fait vacciner les personnes les plus à risque et les plus désireuses de se faire vacciner le plus rapidement possible », a déclaré Zients lors d’un briefing du groupe de travail vendredi. « Nous savons qu’il faudra du temps et de la concentration pour atteindre d’autres populations. »

Afin de mieux toucher ceux qui hésitent à se faire vacciner, la Maison Blanche a annoncé une campagne « We Can Do This: Live » pour connecter les gens sur les réseaux sociaux à des informations fiables en associant des professionnels de la santé à des influenceurs, dont l’actrice Eva Longoria, personnalité de la télévision Ryan Seacrest, Barbara Corcoran de Shark Tank et des joueurs de la NBA et de la WNBA.

Pendant ce temps, avec le vaccin Johnson & Johnson à nouveau disponible après une pause de 11 jours en raison de rapports de caillots sanguins rares. Les États comptent sur l’option à dose unique plus facile à stocker pour aider à protéger les populations difficiles à atteindre, y compris les personnes sans abri ou handicapées.

► Plus de 40% des Américains ont été au moins partiellement vaccinés, ce qui place les États-Unis en tête des taux de vaccination, rapporte Our World In Data. Cela survient alors que le taux de cas de coronavirus du Michigan a commencé à baisser, chutant de 12,5% au cours de la semaine dernière, ce qui suggère que la troisième poussée de l’État – la pire aux États-Unis – pourrait diminuer.

► Les frontières terrestres des États-Unis avec le Canada et le Mexique resteront limitées aux voyages non essentiels jusqu’au 21 mai au moins, selon le Department of Homeland Security.

► Au cours de la pandémie, les Américains fortunés ont profité de prêts hypothécaires bon marché, d’une augmentation des économies et de la possibilité de travailler à domicile, et leur demande de maisons plus grandes et de listes d’un million de dollars a dépassé les ventes de maisons dans toutes les autres gammes de prix.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont environ 32 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 571000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 145,7 millions de cas et 3 millions de morts. Plus de 286 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 222 millions ont été administrés, selon le CDC.

Les autorités fédérales ont une « confiance totale » Les avantages du vaccin J&J l’emportent sur les risques

Le vaccin COVID de Johnson & Johnson sera à nouveau mis à la disposition du public, mettant fin à une pause de 11 jours initiée après qu’un trouble rare de la coagulation sanguine ait été associé à l’injection.

Le gouvernement a découvert 15 vaccinés qui ont développé un type de caillot sanguin très inhabituel sur près de 8 millions de personnes ayant reçu le vaccin J&J. Trois sont décédés et sept sont toujours hospitalisés.

Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré que le vaccin à dose unique est essentiel pour lutter contre la pandémie – et que le risque de petit caillot pourrait être traité avec des avertissements.

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention «sont pleinement convaincus que les avantages connus et potentiels de ce vaccin l’emportent sur ses risques connus et potentiels chez les personnes de 18 ans et plus», a déclaré le Dr Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA.

Les vaccins à deux doses de Pfizer et Moderna, qui sont fabriqués différemment et n’ont pas été liés aux risques de caillot, sont le pilier de l’effort de vaccination aux États-Unis. Mais de nombreux États comptaient sur l’option à dose unique plus facile à stocker pour aider également à protéger les populations difficiles à atteindre, y compris les personnes sans abri ou handicapées.

– Elizabeth Weise et Karen Weintraub

Le Michigan a été averti de la variante britannique du COVID-19, mais beaucoup l’ont ignorée

Les services de santé locaux du Michigan ont commencé à sonner l’alarme il y a des mois: une variante de coronavirus plus meurtrière qui avait ravagé la Grande-Bretagne pour la première fois était maintenant là.

Et pourtant, les Michiganders – des employés des prisons d’État aux propriétaires de petites entreprises et des responsables locaux aux parents d’athlètes du secondaire – ont ignoré les avertissements répétés des experts médicaux concernant la variante hautement contagieuse. Ils ont rejeté les recommandations de rester en place, ont permis à des événements encombrés de se produire et ont fermé les yeux sur les comportements provocateurs, selon des milliers de courriels internes du département de la santé et de notes de recherche de contacts de tout l’État et d’entretiens avec les responsables.

Le Michigan est maintenant le pire point chaud du COVID-19 du pays, le deuxième pire pour la variante britannique

En savoir plus sur le Detroit Free Press

Les hôpitaux indiens plaident pour l’oxygène, le pays établit un record de virus

L’Inde a mis des camions-citernes à oxygène dans des trains express spéciaux alors que les principaux hôpitaux de New Delhi ont demandé vendredi sur les réseaux sociaux plus de fournitures pour sauver les patients atteints de COVID-19 qui ont du mal à respirer. Plus d’une douzaine de personnes sont mortes lorsqu’un incendie alimenté à l’oxygène a ravagé un service de coronavirus dans un État occidental peuplé.

Le système de santé sous-financé de l’Inde est en lambeaux alors que la pire vague de coronavirus au monde épuise le pays, qui a établi un record mondial d’infections quotidiennes pour une deuxième journée consécutive avec 332 730.

L’Inde a confirmé 16 millions de cas à ce jour, juste derrière les États-Unis dans un pays de près de 1,4 milliard d’habitants. L’Inde a enregistré 2 263 décès au cours des dernières 24 heures pour un total de 186 920.

L’incendie dans une unité de soins intensifs d’un hôpital a tué 13 patients atteints de COVID-19 dans la région de Virar, à la périphérie de Mumbai, tôt vendredi.

Le CDC recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner

Le CDC recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner contre le COVID-19.

Walensky a annoncé la recommandation lors d’une mise à jour sur la pandémie lors d’un briefing de la Maison Blanche. Elle a noté qu’une étude des CDC publiée cette semaine n’a révélé aucun problème de sécurité avec les vaccinations Moderna et Pfizer administrées au cours du troisième trimestre de la grossesse.

«Nous savons que c’est une décision profondément personnelle, et j’encourage les gens à parler à leur médecin ou à leurs fournisseurs de soins primaires pour déterminer ce qui est le mieux pour eux et pour leur bébé», a déclaré Walensky.

Sa recommandation semble aller plus loin que les conseils sur le site Web du CDC, qui indique que les vaccins ne présenteront probablement pas de risque pour la sécurité pendant la grossesse, mais ne recommandent pas catégoriquement les vaccins.

Contribuer: The Associated Press