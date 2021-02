Boris Johnson a exhorté les deux millions de personnes des quatre groupes les plus « à risque » qui n’ont pas encore été vaccinés à accepter l’offre d’un vaccin Covid.

Le Premier ministre a également annoncé que les ministres espéraient que tous les membres des neuf premiers groupes prioritaires auront reçu un coup de poing d’ici la fin avril.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: « Il ne fait aucun doute que nous avons fait de grands progrès, avec un peu plus de 13 millions de personnes maintenant vaccinées dans notre Royaume-Uni, dont un adulte sur quatre en Angleterre, plus de 90 pour cent des personnes de plus de 75 ans et plus. 90 pour cent des résidents admissibles des maisons de soins pour personnes âgées.

«Mais cela laisse encore près de deux millions de personnes, une population environ deux fois la taille de Birmingham, que nous espérons toujours atteindre.

« C’est le moment de le faire. »

Il a lancé un appel particulier aux travailleurs sociaux qui n’ont toujours pas été vaccinés pour qu’ils contactent leur employeur afin de « régler le problème ».

Il y a eu des suggestions de faibles taux de participation parmi certains travaillant dans des maisons de retraite.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Il a dit qu’il exhortait les deux millions à se manifester maintenant pour aider le Royaume-Uni à progresser sur le « long et difficile chemin du retour à la normalité ».

Les ministres se sont fixé comme objectif d’inoculer tous ceux des quatre premiers groupes d’ici lundi.

Mais le Premier ministre a déclaré: « La raison pour laquelle je lance cet appel aujourd’hui pour que les gens se manifestent dans ces groupes pour se faire vacciner n’est pas pour atteindre un objectif chiffré mais pour sauver des vies, prévenir des maladies graves et ainsi le pays tout entier peut faire un pas de plus. le long et difficile chemin du retour à la normalité. «

Les ministres admettent que des nombres plus élevés que prévu se sont fait vacciner.

M. Johnson a également salué le soutien de l’Organisation mondiale de la santé à la stratégie de son gouvernement visant à retarder la deuxième dose du vaccin Oxford / AstraZeneca.

Le Royaume-Uni a pris la décision de ne pas administrer deux doses dans les trois semaines, dans le but de maximiser le nombre de personnes qui ont reçu une protection dès leur premier coup.

Mais un certain nombre d’autres gouvernements ont rejeté cette approche et ont respecté le calendrier de trois semaines.

M. Johnson a déclaré: « Il était bon de voir l’Organisation mondiale de la santé confirmer aujourd’hui son soutien au vaccin Oxford / AstraZeneca pour une utilisation chez toutes les personnes de plus de 18 ans et évidemment toutes les personnes de plus de 65 ans et en soutenant également l’intervalle de 12 semaines entre les deux doses. .