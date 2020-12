Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les vaccinations Covid commenceront dans toute la Grande-Bretagne la semaine prochaine

Enfin, l’aide est en route. Un vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni ce matin – ouvrant la voie au démarrage des vaccinations la semaine prochaine. Le jab a été démontré dans des études pour être efficace à 95% et fonctionne dans tous les groupes d’âge. La Grande-Bretagne est le premier pays au monde à autoriser l’utilisation d’un vaccin contre le coronavirus, dans une démarche saluée comme historique. C’est ainsi que le jab a été développé. Rédacteur politique adjoint Lucy Fisher a des détails exclusifs sur la façon dont les forces armées prévoient de transformer une dizaine de sites en d’immenses centres de vaccination en l’espace de quinze jours.

Hier soir, Boris Johnson a subi la plus grande rébellion conservatrice de son administration – bien qu’il ait personnellement supplié les députés de soutenir son nouveau système de niveaux Covid alors qu’ils votaient. Bien que le Premier ministre supplie les députés d’arrière-ban de ne pas se rebeller, 55 ont voté contre le gouvernement avec 16 abstentions. Cherchez comment votre député a voté et lisez l’histoire de la façon dont les rebelles se sont unis. Le système de niveaux a été approuvé, ce qui signifie que de nouvelles mesures strictes entreront en vigueur aujourd’hui – et devraient rester en place jusqu’en avril. M. Johnson aurait peut-être gagné, mais le rédacteur en chef adjoint Camilla Tominey dit que la rébellion conservatrice l’a laissé blessé. Sketchwriter parlementaire Michael Deacon entendu une phrase qui ne devrait plus jamais être entendue aux Communes, qui nous rappelle le dernier jargon Covid qui nous conduit déjà à la distraction. Mat voit le côté amusant de la règle du «repas substantiel» avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Mercredi sauvage: comment magasiner intelligemment dans la rue principale

Le commerce de détail britannique a subi un bain de sang. Après que l’Arcadia appartenant à Philip Green ait appelé les administrateurs, Debenhams – autrefois un phare brillant du style designer pour le grand public – a été mis en liquidation, laissant un trou de 14 millions de pieds carrés dans la rue principale. Les magasins rouvrent aujourd’hui pour « Wild Wednesday » en Angleterre après des semaines de fermetures. Alors, où aller pour les meilleurs achats? Nos experts de la mode ont sélectionné les meilleurs endroits pour faire du shopping maintenant. Tout est-il perdu pour les marques Arcadia? Melissa Twigg explique ce qui doit être fait pour ramener chacun d’eux du gouffre.

La BBC sur la personnalité sportive de l’année

Le prix de la personnalité sportive de l’année de la BBC était au centre d’une dispute sur l’égalité des sexes après qu’une seule femme ait été présélectionnée. Hollie Doyle, la jockey, était la seule femme candidate annoncée par la société sur une liste de six candidats – la première fois en près d’une décennie, il y avait eu si peu de femmes en lice. Consultez la liste restreinte. James Corrigan soutient que c’est l’année pour annuler le concours.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Immigration | Priti Patel a attaqué les avocats de « Lefty » pour avoir protégé « des meurtriers et des violeurs » après que 30 criminels aient été expulsés d’un vol d’expulsion vers la Jamaïque. L’avion devait partir ce matin avec 50 criminels condamnés. Mais le ministère de l’Intérieur a été frappé par des contestations judiciaires de dernière minute pour des violations présumées des droits de l’homme.

Partout dans le monde: l’autre gars n’a-t-il pas eu la chaussure?

Joe Biden est apparu en public avec une botte médicale pour la première fois. Il s’est cassé un os au pied en jouant avec son chien, le laissant dans une course pour être apte à son investiture le 20 janvier. À 78 ans, M. Biden est bien au-dessus de l’âge moyen d’un nouveau président. Alors, comment se comporte-t-il comme un jeune homme? Guy Kelly examine ses secrets anti-âge.