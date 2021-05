Vaccin Covid: Andy Burnham exhorte les autorités à donner un vaccin à tous les plus de 16 ans au milieu de la flambée des variantes en Inde

Les chefs de la santé du Grand Manchester ont demandé l’autorisation de vacciner toutes les personnes de plus de 16 ans après une soudaine augmentation des cas de Covid-19 chez les jeunes de Bolton.

Andy Burnham, le maire de la région, a déclaré que lui et des responsables avaient plaidé au milieu des craintes que le pic – apparemment dû à la variante indienne – pourrait devenir incontrôlable sans action décisive.

«Je peux signaler que le Grand Manchester a soumis pour examen au JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation] une demande que nous ayons la permission de vacciner tous les plus de 16 ans à Bolton et plus largement », a-t-il déclaré. «Cette demande a été acceptée et nous comprenons qu’elle est en cours d’examen.»

La politique actuelle du gouvernement est de faire parvenir le vaccin à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans.

Les taux d’infection ont doublé chez les moins de 25 ans à Bolton en l’espace d’une semaine: 152 cas pour 100000 personnes ont été signalés dans les sept jours précédant le 7 mai, mais, pour les 15-19 ans, le taux est encore plus élevé, à 223 pour cent. 100 000.

Au total, la ville du nord-ouest a maintenant le deuxième taux d’infection le plus élevé d’Angleterre, selon les données du gouvernement.

Public Health England a déclaré que la ville avait l’un des taux les plus élevés de la variante indienne du pays et qu’il y avait des preuves de transmission communautaire.

M. Burnham, qui a été réélu maire travailliste de la région la semaine dernière, a déclaré: «Le moyen d’atténuer le risque est d’accélérer la vaccination, en particulier dans les communautés les plus touchées par la variante indienne.

«C’est la variante indienne qui est en grande partie responsable de l’augmentation que nous constatons à Bolton.»

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré dans un communiqué qu’aucune décision n’avait été prise sur la question de savoir si les moins de 18 ans devraient se voir systématiquement offrir des vaccinations.

Un porte-parole a déclaré: « Nous continuons de suivre les conseils du JCVI indépendant pour vacciner d’abord les personnes les plus vulnérables de la société. L’ordre de priorité est principalement basé sur l’âge, qui est le plus grand facteur déterminant la mortalité. »

Le Conseil de Bolton a déclaré que les taux dans trois domaines – Rumworth, Deane et Great Lever – étaient « inquiétants », d’autant plus que le taux de vaccination était de 10 pour cent inférieur à la moyenne nationale.

La dernière vague survient après une année particulièrement torride pour la ville. En septembre, il est devenu le premier endroit au Royaume-Uni où les bars et les restaurants ont été invités à fermer pour une deuxième période après que les taux d’infection sont devenus les plus élevés du pays.