Le Collège électoral se prépare à remettre à Trump la perte qu’il refuse d’accepter

Le président Donald Trump rencontrera enfin son destin électoral lundi alors que 538 électeurs devraient se réunir pour voter pour le président élu Joe Biden ou le président Donald Trump, reflétant les votes populaires dans leurs États. Le résultat devrait offrir peu de suspense. Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris devraient terminer la journée avec 306 votes électoraux, dépassant les 232 de Trump. Historiquement, la réunion du collège électoral est une formalité peu étudiée. Mais les efforts sans précédent de Trump pour renverser les élections ont amplifié chaque tournant du calendrier électoral et ont braqué les projecteurs sur les électeurs qui sont généralement négligés.

Le vaccin COVID-19 arrive dans les 50 États, les inoculations peuvent commencer

Les premières inoculations du vaccin COVID-19 de Pfizer pourraient avoir lieu dès lundi, avec les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers en premier. Pfizer a déclaré qu’il livrerait 6,4 millions de doses dans ses expéditions initiales, et un responsable de la FDA a déclaré que le premier envoi de doses de vaccin devrait arriver dans chaque État lundi. Le vaccin Pfizer a tranquillement franchi son dernier obstacle américain lorsque les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé dimanche que son directeur, le Dr Robert Redfield, avait donné son feu vert à l’utilisation massive du vaccin. Le vaccin offre de l’espoir dans la lutte contre la pandémie qui a tué près de 300 000 personnes rien qu’aux États-Unis. Mais il faudra des mois pour en produire et en distribuer suffisamment pour vacciner la plupart des Américains, et les experts préviennent que les infections, les hospitalisations et les décès vont probablement augmenter cet hiver.

Le vote anticipé commence lors du second tour en Géorgie, qui décidera qui contrôlera le Sénat

Le vote anticipé commence lundi pour le second tour très attendu de la Géorgie, qui déterminera quel parti prendra le contrôle du Sénat. Les courses opposent deux titulaires républicains, les sens. David Perdue et Kelly Loeffler, aux challengers démocrates Jon Ossoff et au révérend Raphael Warnock. Si Ossoff et Warnock gagnent, le Sénat sera divisé 50-50, le vice-président élu Kamala Harris ayant le pouvoir d’exprimer un vote décisif. Si Perdue et Loeffler gagnent, cependant, les républicains détiendront une mince majorité de 52-48. Qu’est-ce qui a causé le second tour des élections? En novembre, aucun des candidats sénatoriaux n’a recueilli 50% ou plus des voix, ce qui est requis par la loi de l’État. Étant donné qu’aucun candidat n’a atteint le seuil requis, la loi de l’État exige un second tour pour déterminer le gagnant unique.

US Women’s Open reporté à lundi à cause des orages

Le dernier tour du 75e US Women’s Open a été repoussé à lundi en raison de conditions météorologiques dangereuses dimanche. Hinako Shibuno, du Japon, qui avait une avance d’un coup alors qu’elle tentait de remporter une deuxième majeure, ne s’est jamais démarquée. On s’attend à ce que les tempêtes se dissipent pour lundi, alors que les températures devraient chuter jusqu’aux années 50 et qu’un vent fort et en rafales vient du nord. Ce sera la première arrivée lundi pour l’US Women’s Open depuis la victoire de So Yeon Ryu au Broadmoor au Colorado en 2011. L’US Women’s Open a été reporté de début juin à cause de la pandémie COVID-19.

L’équipe MLB de Cleveland va changer son surnom

L’équipe de la Ligue majeure de baseball de Cleveland abandonnera le surnom des «Indiens», avec une annonce officielle du nom prévue dès lundi. Un nouveau nom d’équipe ne sera pas immédiatement annoncé et le calendrier de sélection d’un nouveau nom n’est pas entièrement clair. Cleveland a adopté le surnom « Indians » en 1915. Les surnoms précédents pour les équipes majeures de Cleveland incluent les Naps, Bronchos, Blues et Spiders.