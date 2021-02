L’UE aura accès à environ 400 millions de doses de vaccin COVID-19 d’ici la fin juin, a déclaré Ursula von der Leyen aux députés.

Cela signifie que si aucun autre vaccin n’est obtenu entre-temps, il n’y aura que des doses suffisantes pour inoculer moins de la moitié des 447 millions d’habitants de l’UE. Les vaccins jusqu’à présent approuvés dans l’UE nécessitent actuellement deux injections pour une protection complète.

Le président de la Commission européenne, qui a critiqué la lenteur du déploiement de l’UE, a déclaré aux députés qu’il y aurait environ 100 millions de jabs disponibles au premier trimestre de cette année, suivis de 300 millions dans les trois mois suivants.

Elle leur a dit que le chiffre des doses attendues n’était « pas suffisant » et a mis en garde contre une « route cahoteuse » à venir.

« Nous aurons au premier trimestre, environ 100 millions de doses qui ont été délivrées; c’est 18 millions en janvier, 33 millions en février et 55 millions en mars », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas suffisant mais nous visons 300 au moins au deuxième quart-temps.

« Et je sais qu’il y a beaucoup de difficultés maintenant; c’est une route cahoteuse, c’est difficile et il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Au quotidien, nous avons le défi de surmonter ces problèmes mais je vous remercie vraiment pour le soutien parce que je suis profondément convaincu que lorsque nous regarderons en arrière un jour, peut-être à la fin de cette année, nous verrons que c’était le bon processus et que c’était globalement un bon processus.