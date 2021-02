Les experts sont clairs: le seul moyen de sortir du cauchemar du COVID-19 est de vacciner le plus de personnes possible.

Aujourd’hui, avec plusieurs injections approuvées, l’Europe intensifie les vaccinations contre la maladie.

Mais qui fait le meilleur progrès? Nous rassemblons ici les derniers chiffres pour comparer les progrès des pays européens.

Le Royaume-Uni en tête du reste de l’Europe

La Grande-Bretagne, qui a approuvé son premier vaccin COVID-19 le 2 décembre, près de trois semaines avant l’UE, se précipite pour vacciner sa population.

Les dernières données montrent que le pays a vacciné plus de personnes (10,9 millions) – plus que l’Allemagne, l’Italie, la France et l’Espagne réunies.

Qui a fait les meilleurs progrès, relativement parlant?

Le Royaume-Uni a administré le plus de vaccins dans l’ensemble, mais il est également en tête du classement des vaccinations par habitant.

Malte est troisième dans le tableau des vaccinations pour 100 000 habitants et est le seul pays de l’UE parmi les quatre premiers.

La Serbie est deuxième et l’Islande quatrième.

Quel pourcentage de la population est entièrement vacciné?

Alors que le Royaume-Uni est en tête du reste de l’Europe en termes de vaccinations totales, d’autres pays sont en avance en termes de pourcentage de leur population entièrement vaccinée contre la maladie, ce qui signifie généralement deux doses de vaccin.

Le Royaume-Uni, désireux d’obtenir un premier coup dans le plus grand nombre de personnes possible, attend plus longtemps que les autres pays pour administrer le second.

À propos de ces données

Les données sont rassemblées à partir de sources gouvernementales officielles et de rapports des médias. Il n’y a pas de collection centrale de chiffres sur les vaccins et tous les pays ne publient pas de chiffres à ce stade précoce.