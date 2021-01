Des stars telles que Romesh Ranganathan, Meera Syal et Adil Ray ont uni leurs forces pour contrer les mythes sur la vaccination contre le coronavirus parmi les communautés ethniques minoritaires.

Organisée par Ray, la vidéo présente également le maire de Londres Sadiq Khan, l’ancienne actrice de Coronation Street Shobna Gulati, le joueur de cricket Moeen Ali et le présentateur de télévision et auteur Konnie Huq.

Le but est de dissiper les théories du complot et d’inciter les gens à COVID-19[feminine la vaccination, avec Ali soulignant dans le clip que « de nombreux membres de notre communauté ont le plus souffert, en grande partie à cause de nos efforts en première ligne au NHS ou en tant que travailleurs clés ».

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré qu’il craignait que le taux de participation au vaccin ne soit plus faible dans les communautés BAME après un document publié par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAUGE) ont constaté que l’hésitation était la plus élevée dans les groupes britanniques noirs ou noirs, 72% déclarant qu’ils étaient peu / très peu susceptibles d’obtenir le coup, suivis des groupes pakistanais / bangladais.

Les adultes appartenant à des groupes ethniques minoritaires sont moins susceptibles de recevoir des vaccins que ceux des groupes blancs de 10 à 20%, selon le rapport.

Exhortant les gens à se faire vacciner, la vidéo des célébrités déclare qu’il n’y a aucune preuve scientifique suggérant que cela fonctionnera différemment sur les personnes issues de minorités ethniques et qu’il n’inclut pas le porc ou «tout matériel d’origine fœtale ou animale».

Le clip commence par les mots: « Si vous pouviez sauver la vie de quelqu’un, le feriez-vous? »

Abordant une théorie du complot sur le vaccin, le comédien Ranganathan a déclaré: «Il n’y a pas de puce ou de tracker dans le vaccin pour continuer à regarder où vous allez.

« Votre téléphone mobile fait en fait un bien meilleur travail à ce sujet. »

«Cette dernière année a été la plus difficile pour beaucoup d’entre nous», déclare Syal. « Nous avons souffert de manière inimaginable et nous sommes nombreux à avoir perdu nos proches. »

En tweetant le clip, Ray a déclaré: « Nous devons tous faire quelque chose pour nous entraider pendant ces moments difficiles. »

Plus de 6,8 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont maintenant reçu leur première dose du vaccin.