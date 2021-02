Dans une première mondiale, le Royaume-Uni lance un essai soutenu par le gouvernement pour tester l’efficacité du mélange et de la correspondance des vaccins contre les coronavirus.

Les vaccins en cours de déploiement nécessitent désormais deux injections d’intervalle.

Les participants recevront une injection du vaccin AstraZeneca suivi d’une dose de Pfizer, ou vice versa.

Les directives britanniques indiquent que les vaccins ne sont pas interchangeables mais peuvent être mélangés si le même type n’est pas disponible pour la deuxième dose ou si l’origine du premier vaccin est inconnue.

«Cette étude nous donnera un meilleur aperçu de la façon dont nous pouvons utiliser les vaccins pour rester à l’affût de cette méchante maladie», a déclaré Jonathan Van Tam, directeur médical adjoint du Royaume-Uni.

Il a déclaré qu’étant donné les défis de la vaccination de millions de personnes dans un contexte de pénurie mondiale de vaccins, il y aurait des avantages à disposer de données qui pourraient soutenir des campagnes de vaccination plus «flexibles».

Les vaccins COVID-19 entraînent tous le corps à reconnaître le coronavirus, principalement la protéine de pointe qui le recouvre. Ceux d’AstraZeneca et de Pfizer utilisent des technologies différentes. AstraZeneca utilise un virus du rhume commun pour transporter le gène de pointe dans le corps. Pfizer est fabriqué en insérant un morceau de code génétique appelé ARNm – les instructions pour cette protéine de pointe – dans une petite boule de graisse.

La recherche britannique est prévue pour durer 13 mois et testera également différents intervalles entre les doses – quatre semaines et 12 semaines d’intervalle. Les premiers résultats de l’essai devraient être disponibles d’ici juin.

Une étude publiée cette semaine sur le vaccin Spoutnik V de fabrication russe a montré qu’il était efficace à environ 91% dans la prévention du COVID-19. Certains immunologistes attribuent au fait que le vaccin utilise deux injections légèrement différentes, réalisées avec une technologie similaire à celle d’AstraZeneca.

Le Dr Peter English est consultant en lutte contre les maladies transmissibles et président sortant du comité de médecine de santé publique de la British Medical Association.

Il dit que cet essai pourrait prouver un moyen de faire face à d’éventuelles pénuries de vaccins.

« La première chose est que nous voulons faire vacciner le plus de personnes possible contre cette maladie dès que possible et le principal problème à l’heure actuelle est clairement l’approvisionnement en vaccins », a-t-il déclaré. « Donc, si nous savons que nous pouvons utiliser en toute sécurité et efficacement un vaccin différent pour compléter le calendrier, cela donnera plus de flexibilité et facilitera la vaccination rapide d’un plus grand nombre de personnes. »

Matthew Snape, le responsable de la nouvelle étude à l’Université d’Oxford, qui a aidé à développer le vaccin AstraZeneca, a appelé les volontaires britanniques de plus de 50 ans à s’inscrire; les scientifiques espèrent recruter plus de 800 personnes.

Si les vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable, « cela augmentera considérablement la flexibilité de l’administration des vaccins », a-t-il déclaré dans un communiqué. « (Cela) pourrait fournir des indices sur la manière d’augmenter l’étendue de la protection contre les nouvelles souches de virus. »

Ces dernières semaines, la Grande-Bretagne, l’Union européenne et de nombreux autres pays ont été confrontés à des problèmes d’approvisionnement en vaccins: AstraZeneca a déclaré qu’il réduirait considérablement le nombre de doses prévu qu’il pourrait livrer en raison de retards de fabrication et Pfizer a également ralenti les livraisons tout en modernisant son usine belge. .

Regardez l’interview complète du Dr English dans le lecteur vidéo ci-dessus.