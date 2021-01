La Hongrie dit qu’elle s’est tournée vers la Russie pour les vaccins COVID-19 parce que l’UE était trop lente.

Budapest, qui fait partie du programme d’achat collectif de vaccins coordonné par Bruxelles, a signé un accord pour deux millions de doses de Spoutnik V jab de Moscou.

La Commission européenne affirme que les États membres peuvent conclure des accords séparés si les fabricants de vaccins auprès desquels ils achètent ne sont pas déjà en négociation avec l’UE.

« Les attentes étaient très élevées et nous constatons maintenant que les livraisons [from the EU scheme] sont beaucoup plus lents et contiennent beaucoup moins de vaccins qu’ils ne le devraient », a déclaré à Euronews le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó.

«Et pourtant, certaines institutions et bureaucrates européens continuent d’attaquer des pays qui recherchent des sources différentes ou alternatives à cet égard.

« C’est une question de vie du peuple que nous devons sauver. Et si nous constatons que l’achat commun ou l’approvisionnement commun géré par Bruxelles est trop lent, alors nous devons garantir un approvisionnement supplémentaire au peuple hongrois. »

Szijjártó s’est également plaint que les sociétés pharmaceutiques livraient plus de doses à des pays extérieurs à l’UE.

« Le producteur, qui a été très fortement priorisé par l’Union européenne, fournit plus de vaccins à [the] Les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël par rapport aux États membres de l’UE « , a-t-il ajouté. » C’est un fait et je pense qu’il faut au moins l’expliquer dans une certaine mesure.

« Et nous voyons [the] Royaume-Uni utilisant le produit d’AstraZeneca pour vacciner les citoyens britanniques. L’Agence médicale européenne (EMA) n’a pas encore donné son approbation [for AstraZeneca], qui nécessite également une explication. «

La Hongrie n’a pas commencé à vacciner ses citoyens avec le jab russe. Au moment de la rédaction de cet article, le pays a administré environ 156 000 doses (couvrant 1,6% de sa population) utilisant des vaccins fournis dans le cadre du programme de l’UE.

De nombreux Hongrois restent sceptiques à propos de Spoutnik V. Un sondage Euronews publié en novembre 2020 a montré que seulement 7% des Hongrois seraient prêts à accepter le vaccin de fabrication russe.

L’EMA a jusqu’à présent approuvé deux vaccins COVID-19 pour une utilisation dans l’UE. Le Pfizer-BioNTech un avant Noël et le Moderna jab plus tôt ce mois-ci. Il devrait donner son feu vert au vaccin Oxford-AstraZeneca cette semaine.

L’UE s’est engagée à acheter 300 millions de doses d’AstraZeneca avec une option sur 100 millions de doses supplémentaires. À la fin de la semaine dernière, la société a annoncé qu’elle prévoyait de réduire un premier contingent de 80 millions à 31 millions. Pfizer a déclaré qu’il retardait les livraisons en Europe et au Canada tout en modernisant son usine en Belgique pour augmenter sa capacité de production.