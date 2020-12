La FDA envisage une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin COVID-19

Un comité américain crucial pour l’élimination d’un vaccin COVID-19 tiendra une réunion d’une journée entière jeudi et, selon la manière dont il vote, les premières doses du pays pourraient être expédiées dès vendredi. Le comité examinera les données de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech sur leur vaccin, appelé BNT162b2, et, à la fin de la journée, votera si la Food and Drug Administration américaine devrait autoriser le premier vaccin COVID-19 du pays. Les entreprises demandent une «autorisation d’utilisation d’urgence», sous réserve d’une approbation complète. Si le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes recommande cette autorisation, la FDA devrait approuver le vaccin, peut-être dès jeudi soir.

Laissez-le briller: Hanoukka commence une joyeuse course de 8 jours

La soirée du jeudi 10 décembre marque le début des huit nuits du Festival des lumières du judaïsme, à Hanoukka. Pendant Hanoukka, les Juifs allument des bougies sur une menorah pour célébrer le miracle d’un approvisionnement en pétrole d’une journée durant huit après la révolte des Maccabées au deuxième siècle avant JC Pour beaucoup, c’est aussi un moment pour échanger des cadeaux, jouer au jeu du dreidel et servir de délicieux friandises, dont beaucoup sont frites dans l’huile. Et non, vous n’êtes pas fou: « Hanoucca » peut aussi être orthographié « Hanoucca » – et 22 autres manières.

L’US Women’s Open débute après un long report

Après un retard de six mois en raison du COVID-19, le dernier golf majeur de 2020 a finalement débuté jeudi. Le 75e US Women’s Open, initialement prévu du 4 au 7 juin, débutera jeudi matin au Champions Golf Club de Houston avec 156 golfeurs inscrits. La première heure de départ est 10 h 20 HE avec une couverture télévisée à partir de 12 h 30 HE sur Golf Channel. La meilleure candidate Lexi Thompson, qui en 2007 à 12 ans était la plus jeune à se qualifier pour jouer à l’US Women’s Open, aura un cadet invité spécial alors qu’elle tentera de remporter sa deuxième majeure. Thompson, finaliste de Jeongeun Lee6 à l’US Open féminin de l’an dernier, aura le cadet de Bryson DeChambeau, Tim Tucker. DeChambeau a remporté l’US Open masculin plus tôt cette année de façon dominante. Thompson pourrait-il en faire un doublé rare (peut-être historique?) À l’US Open pour Tucker?

Le prisonnier fédéral Brandon Bernard doit être exécuté

Un prisonnier fédéral reconnu coupable de crimes liés à un double meurtre et vol qualifié doit être exécuté jeudi. Brandon Bernard, actuellement hébergé au pénitencier américain de Terre Haute, dans l’Indiana, a été condamné pour son implication dans un vol qui a conduit à la mort brutale de Todd et Stacie Bagley sur la base militaire de Fort Hood à Killeen, Texas, en 1999. Aujourd’hui 40 , Bernard avait 18 ans à l’époque et ses avocats ont fait valoir qu’il n’était pas un architecte du plan de vol qui a conduit à la mort des Bagley. Plusieurs personnalités de haut niveau, dont un procureur qui a plaidé pour la condamnation à mort de Bernard et la célébrité Kim Kardashian West, ont appelé à la suspension de l’exécution de Bernard.

Les aurores boréales pourraient être visibles dans le nord des États-Unis

Si vous vivez dans certaines parties du nord des États-Unis, gardez les yeux sur le ciel jeudi et les prochaines nuits: à moins de nuages ​​embêtants, vous pourriez apercevoir les aurores boréales, alias les aurores boréales. Selon SpaceWeather.com, des aurores boréales pourraient être aperçues dans les États du nord des États-Unis, du Maine au Montana en passant par Washington cette semaine. L’événement coloré est grâce à une éruption solaire, qui a éclaté d’une tache solaire lundi. Une éjection de masse coronale – une explosion de plasma du soleil – se dirige également vers la Terre. La tempête électromagnétique devrait atteindre un statut majeur jeudi, étendant la zone où les aurores boréales sont visibles. Donc, jeudi soir, cela pourrait être la meilleure nuit pour voir les aurores boréales.