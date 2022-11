vaccin contre le VRS examiné ; personnes âgées à risque

TORONTO-

Alors que les hôpitaux pédiatriques se remplissent de jeunes enfants atteints du virus respiratoire syncytial (VRS), les médecins craignent que les personnes âgées ne soient la prochaine vague à tomber gravement malades.

« En ce moment, tout le monde est concentré sur ce qui se passe dans nos hôpitaux pédiatriques », a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health et University Health Network à Toronto.

“C’est presque un instantané de ce que nous pensons qu’il se passera également dans nos hôpitaux pour adultes.”

Les experts en maladies infectieuses ont signalé une saison du VRS et de la grippe plus précoce et plus dure que d’habitude, en partie parce que les mesures de santé pandémiques COVID-19 des années précédentes ont également protégé contre ces virus.

Mais les personnes âgées sont également vulnérables aux maladies graves cette année, car davantage de VRS circulent – ​​et ce n’est qu’une question de temps avant que la propagation ne passe des enfants aux grands-parents, a déclaré Sinha.

“Nous craignons cette année de voir un nombre record de personnes âgées exposées au VRS”, a-t-il déclaré.

Bien que les données sur les admissions actuelles au VRS par groupe d’âge soient limitées, les médecins commencent déjà à voir “un nombre croissant” d’adultes admis à l’hôpital pour le VRS, ainsi que la grippe et le COVID-19, a déclaré Sinha.

L’Agence de la santé publique du Canada ne recueille pas de données par âge sur les hospitalisations pour le VRS, a-t-elle déclaré dans un communiqué à La Presse canadienne.

« Le VRS et la grippe sont deux infections qui ont toujours eu un impact disproportionné sur les personnes très jeunes et très âgées », a déclaré Dawn Bowdish, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et l’immunité et immunologiste à l’Université McMaster à Hamilton.

C’est parce que la première infection par le VRS d’un enfant a tendance à le rendre le plus malade, puis il a une certaine immunité au cours de sa vie. Mais cette capacité à monter une forte réponse immunitaire et à combattre l’infection diminue chez les personnes âgées, a-t-elle déclaré.

En plus de cela, les personnes de 65 ans et plus ont tendance à avoir des poumons moins résistants, a-t-elle dit, de sorte qu’elles sont «beaucoup plus vulnérables aux lésions pulmonaires» causées par des infections respiratoires comme le VRS.

Même s’il y a beaucoup de jeunes enfants atteints du VRS, ils ont tendance à se rétablir, tandis que les patients âgés pourraient être beaucoup plus durement touchés, a déclaré Sinha.

“Notre grande préoccupation en ce moment est que nous savons que le fardeau réel de la maladie, chaque année, a tendance à être le plus élevé en ce qui concerne le VRS chez les personnes âgées. C’est là que nous constatons la grande majorité des hospitalisations et des décès », a-t-il déclaré.

COMMENT PROTÉGER LES AÎNÉS À L’APPROCHE DES FÊTES

Les familles peuvent décider de protéger les personnes âgées en minimisant les contacts avec les personnes âgées vulnérables pendant cette flambée des maladies respiratoires, mais cela ne sera pas réaliste lorsque les vacances arriveront, a déclaré Bowdish.

“(Si) vous avez une personne âgée vivant dans des établissements de soins de longue durée, ou un membre de la famille qui est un peu isolé socialement … l’attrait de l’unité est tellement fort et si important”, a-t-elle déclaré. “Je ne recommanderais jamais un isolement complet.”

Contrairement au COVID-19 ou à la grippe, il n’existe actuellement aucun vaccin contre le VRS, ce qui rend les autres mesures de prévention encore plus importantes, a-t-elle déclaré. Il s’agit notamment de porter un masque et de ne pas rendre visite à votre proche plus âgé si vous ne vous sentez pas bien.

VACCIN POTENTIEL CONTRE LE VRS POUR LES AÎNÉS

Dans un communiqué publié jeudi, Santé Canada a déclaré avoir reçu une soumission de GlaxoSmithKline (GSK) le 25 octobre pour un vaccin contre le VRS pour les adultes de 60 ans et plus.

De plus, Pfizer a informé Santé Canada qu’il prévoyait de soumettre deux candidats vaccins contre le VRS pour examen : un pour les personnes âgées et un pour les femmes enceintes, selon le communiqué.

“Une fois qu’une soumission est reçue, comme pour toutes les soumissions de vaccins, Santé Canada l’examine en utilisant un processus indépendant basé sur la rigueur scientifique et les preuves médicales”, a-t-il déclaré.

Sinha et Bowdish affirment qu’un vaccin sûr et efficace contre le VRS serait un outil important pour protéger les personnes âgées.

“Les données préliminaires que j’ai vues des différents fabricants sont en fait assez prometteuses”, a déclaré Sinha.

Ces données semblent montrer un “assez bon niveau d’efficacité” et une capacité à réduire considérablement les hospitalisations et autres conséquences graves du VRS chez les personnes âgées, a-t-il déclaré.

“Nous avons bon espoir … que nous pourrions potentiellement faire approuver un vaccin contre le VRS pour les personnes âgées dès l’année prochaine.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 novembre 2022.



Cette histoire a été produite avec l’aide financière de l’Association médicale canadienne.