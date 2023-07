Vaccin contre le VRS approuvé pour les nourrissons : ce qu’il faut savoir

Une façon d’évaluer une civilisation, a écrit Derek Thompson de l’Atlantic plus tôt cette année, est sa performance sur une métrique simple : dans quelle mesure garde-t-elle ses enfants en vie ? Par rapport aux pays pairs, les États-Unis ne s’en sortent pas si bien. Mais lundi, la FDA a approuvé un nouveau traitement préventif contre le virus respiratoire syncytial (RSV), une maladie qui est la principale cause d’hospitalisation infantile aux États-Unis et qui a tué environ 120 000 enfants dans le monde en 2015. C’est une bonne nouvelle pour la performance des États-Unis sur le test de civilisation.

Le VRS peut provoquer une infection respiratoire, bien que pour la plupart des personnes en bonne santé, il ne se présente que comme un rhume léger – les éternuements, les maux de gorge et le nez bouché que nous ne connaissons que trop bien. Mais pour les nourrissons dont les voies respiratoires sont moins développées et les personnes âgées qui ont généralement un système immunitaire plus vulnérable, cela peut provoquer une inflammation grave et des infections mortelles. Aux États-Unis, presque tous les enfants auront été infectés par le VRS avant l’âge de 2 ans.

Jusqu’au début de cette semaine, le seul traitement antiviral approuvé pour le VRS était un anticorps monoclonal développé en 1998 appelé palivizumab, sous le nom de marque Synagis. Mais c’est loin d’être parfait : le traitement mensuel est cher et il réduit les hospitalisations des nourrissons d’environ 58 % – il n’a pas réussi à empêcher l’hospitalisation de 63 des 150 enfants positifs au VRS qui l’ont reçu dans l’étude. Il n’est également approuvé que pour certains nourrissons à risque.

Le nouveau traitement – ​​un autre anticorps monoclonal appelé Beyfortus développé par Sanofi et AstraZeneca – offre un certain nombre de mises à niveau. Il est approuvé pour tous les nourrissons jusqu’à 24 mois, pas seulement ceux à haut risque. Son efficacité pour réduire non seulement les hospitalisations, mais aussi toutes les visites chez le médecin, peut atteindre 70 % par rapport au placebo. Et l’immunité dure cinq mois, assez pour couvrir toute la saison d’automne du VRS.

Ce qu’il faut savoir sur le VRS et les anticorps monoclonaux

Aux États-Unis, le VRS met jusqu’à 80 000 enfants de moins de 5 ans à l’hôpital chaque année, causant jusqu’à 300 décès. Il envoie également chaque année 160 000 adultes âgés de 65 ans et plus à l’hôpital, faisant entre 6 000 et 10 000 vies âgées. À titre de comparaison, le CDC rapporte que la grippe a causé 16 000 décès dans la population âgée au cours de la saison 2019-2020.

Les anticorps monoclonaux – MAB en abrégé – sont des protéines fabriquées en laboratoire conçues pour traquer un type particulier d’antigène ou une substance envahissante qui déclenche la réponse immunitaire de l’organisme. Le composant actif de Beyfortus est le nirsevimab, un MAB avec une seule mission : se lier à une protéine à la surface du RSV, l’empêchant de fusionner avec les cellules humaines et de les infecter. C’est similaire au traitement MAB pour Covid-19, qui a été conçu pour rechercher et neutraliser sa protéine de pointe. La piqûre de nirsevimab est une dose unique destinée à être administrée dès la naissance pour les enfants nés pendant la saison automnale du VRS, ou juste avant pour ceux nés en dehors de celle-ci.

Alors que Beyfortus est la première innovation approuvée par la FDA pour le traitement du VRS chez les nourrissons depuis 1998, en mai dernier, la FDA a approuvé deux vaccins contre le VRS – Arexvy de GlaxoSmithKline et Abrysvo de Pfizer – pour les adultes de plus de 60 ans.

Développer des vaccins contre le VRS n’a pas été facile, mais d’autres sont en route

Le RSV a longtemps été difficile pour les scientifiques de développer des vaccins contre, en grande partie en raison de ses protéines de surface qui changent de forme. Le premier vaccin contre le VRS dans les années 1960 a fait plus de mal que de bien, causant en fait le VRS chez 80 % des enfants qui l’ont reçu dans le cadre d’un essai clinique. Deux nourrissons vaccinés, âgés de 14 et 16 mois, sont décédés plus tard de problèmes pulmonaires, une tragédie qui a effrayé de nouveaux investissements dans les vaccins contre le VRS. Au lieu de développer de nouveaux traitements, les scientifiques ont passé les décennies suivantes à essayer de comprendre ce qui n’allait pas.

Comme le rapporte Keren Landman de Vox, les premiers jours des vaccins contre le VRS ne pouvaient cibler les protéines qu’après qu’elles aient déjà fusionné avec une cellule humaine. À ce stade, le virus était déjà logé dans le corps, rendant les traitements inefficaces. Mais en 2013, le biologiste Jason McLellan a découvert un moyen de geler les protéines de surface avant qu’elles ne fusionnent avec une cellule, offrant une fenêtre stable aux chercheurs pour cibler le VRS à ses débuts. Cette percée a lancé une nouvelle génération de recherche sur le VRS.

En mai, la FDA a également approuvé un vaccin Pfizer qui ne serait pas administré aux nourrissons, mais à leurs mères enceintes. La vaccination des mères pendant la grossesse confère des anticorps à leurs nouveau-nés, offrant une ligne de défense continue. Cependant, le vote n’a pas été unanime. Alors que les 14 conseillers de la FDA ont convenu que le vaccin est efficace, seuls 10 ont voté qu’il était sûr. Certains s’inquiétaient d’une légère augmentation des naissances prématurées chez les mères vaccinées par rapport au placebo.

Des vaccins comme le vaccin maternel de Pfizer préparent le système immunitaire à apprendre à se défendre, une forme d’immunité active. Pendant ce temps, les MAB comme le Beyfortus qui vient d’être approuvé sont une forme d’immunité passive qui n’accorde une protection que tant qu’ils restent dans la circulation sanguine, ce qui a tendance à fournir une fenêtre de défense plus courte.

À quoi s’attendre ensuite



Le nouveau traitement par anticorps est attendu juste à temps pour la saison automnale du VRS. Le CDC doit encore fournir des recommandations sur qui devrait recevoir l’injection, ce qui suivra probablement l’approbation de la FDA pour les nourrissons jusqu’à 24 mois. Une fois qu’ils le feront, les injections seront mises à la disposition du public.

« Je ne pense pas que le grand public soit conscient du VRS ou réalise à quel point ce changement sera énorme », a déclaré Helen Chu, médecin spécialiste des maladies infectieuses spécialisée dans les maladies respiratoires émergentes, à Keren Landman de Vox l’année dernière.

Au cours des dernières années, 1 à 3 % de tous les enfants de moins de 12 mois aux États-Unis ont été hospitalisés à cause du VRS. Avec les nouveaux MAB proposés, ce nombre devrait baisser cette saison, et avec un peu de chance, le pipeline de nouvelles protections RSV continuera à donner.