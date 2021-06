Vaccin contre le Covid : les plus de 25 ans peuvent réserver un jab à partir de demain, annonce Matt Hancock

Les personnes âgées de 25 ans et plus en Angleterre seront invitées à réserver les vaccinations Covid-19 à partir de mardi, a annoncé le secrétaire à la Santé.

S’exprimant aux Communes lundi, Matt Hancock a déclaré aux députés: «À partir de demain matin, nous ouvrirons la vaccination aux personnes âgées de 25 à 29 ans. Au cours du reste de cette semaine, le NHS enverra des SMS aux personnes de ces groupes d’âge et, bien sûr, les médecins généralistes inviter les personnes de ces groupes d’âge à se manifester.

M. Hancock a également confirmé que le Comité mixte sur les vaccins et la vaccination a déterminé que le vaccin Pfizer est sans danger pour les adolescents de 12 ans et plus.

Il a ajouté qu’il demanderait au JCVI de fournir des conseils cliniques sur un calendrier de vaccination de ce groupe d’âge.

Le secrétaire d’État a ajouté que la vaccination des enfants d’âge scolaire était de plus en plus cruciale car une grande proportion de nouveaux cas étaient détectés dans ce groupe d’âge.

conseillé Vaccinations au Royaume-Uni contre le Covid-19 : les derniers chiffres Biden est sur le point de manquer l’objectif de vaccination de juillet alors que la majorité des anti-vaccins disent qu’ils ne le prendront jamais Coronavirus indien: les États et les villes commencent à rouvrir alors que la deuxième vague recule

Il a déclaré que pour l’instant, le gouvernement souhaitait que les écoles reprennent les tests à domicile des enfants deux fois par semaine pour permettre aux élèves infectés de s’isoler avec le minimum de perturbations de l’éducation.

Et M. Hancock a ajouté que le gouvernement était toujours sur la bonne voie pour offrir un vaccin à tous les adultes d’ici la fin juillet.

Les dates s’appliquent à l’Angleterre, où le NHS est sous le contrôle du gouvernement de Westminster. Le Pays de Galles est en avance sur le calendrier et devrait offrir des vaccins à tous les plus de 18 ans à partir de la semaine prochaine.

Le secrétaire à la Santé a déclaré: « S’adressant directement à ceux qui ont la fin de la vingtaine qui pourront réserver un jab à partir de demain, et à d’autres qui pourraient penser que dans leur groupe d’âge, il est peu probable qu’ils meurent de Covid : la vérité honnête est le meilleur moyen pour nous, récupérer nos libertés, revenir à la normale, c’est que tout le monde se manifeste et reçoive le jab. Il est vraiment important que nous nous présentions tous et que nous le fassions parce que c’est le moyen le plus sûr de s’en sortir. »