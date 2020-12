Les ventes ont explosé aujourd’hui dans le monde entier pour le t-shirt pingouin porté par Margaret Keenan lorsqu’elle est devenue la première personne à recevoir le vaccin Covid.

L’homme de 90 ans a reçu mardi le jab Pfizer à Coventry tout en portant un haut de pingouin de Noël qui a été vendu pour collecter des fonds pour l’association caritative des hôpitaux universitaires de Coventry et du Warwickshire (IHCW).

Les ventes de la chemise ont augmenté de 300%, selon l’organisation caritative, après que des photos de Mme Keenan la portant aient été partagées dans le monde entier.

La directrice de l’UHCW Charity, Jo O’Sullivan, a déclaré qu’elle était « tellement émotive », déclarant à LBC: « Nous l’avons équipée avec le t-shirt et des vêtements que nous lui avions achetés également, juste pour qu’elle se sente plus humaine que une blouse d’hôpital.

La héroïne de V-Day Margaret Keenan, de Coventry, a quitté l’hôpital universitaire de Coventry à 14 heures hier, partant avec son petit-fils Conor et sa fille Sue. Les ventes de son t-shirt (photo) ont grimpé de 300%

Mme Keenan (photo) est entrée dans l’histoire mardi en devenant la première personne à recevoir l’injection en dehors des essais médicaux

« Nous avons donc été très heureux qu’elle soit heureuse de porter notre t-shirt avec fierté et d’aller à la télévision à l’échelle nationale, voire internationale, pour être la première personne à se faire vacciner. »

Depuis mardi, les commandes sont arrivées, y compris de clients en Chine, au Brésil et en Allemagne.

Une première série de 500 chemises s’est épuisée, tout comme les réapprovisionnements ultérieurs de 850 autres, et l’organisme de bienfaisance en a maintenant commandé 2 500 supplémentaires pour répondre à la demande.

Mme O’Sullivan a déclaré que c’était un « énorme coup de pouce » d’avoir la première vaccination effectuée à Coventry, ajoutant: « Ce fut une tâche difficile, franchement, pour le personnel et tout le monde était un peu à genoux et cela a vraiment soulevé tout le monde. savoir qu’il y a de la lumière au bout du tunnel.

Mme Keenan a salué cela comme une « journée énorme » pour elle et pour « le reste du monde » et a déclaré qu’elle était « tellement heureuse » de pouvoir rentrer chez elle et passer du temps avec sa famille

Hier, Mme Keenan a exhorté les sceptiques à se faire vacciner après leur sortie de l’hôpital. «J’exhorte tout le monde à se faire vacciner au fur et à mesure qu’on leur demande de le faire», a-t-elle déclaré.

La grand-mère de quatre enfants retournera à l’hôpital dans trois semaines pour recevoir la deuxième dose de vaccin, ce qui lui donnera une meilleure protection contre le virus.

Mme Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine, est sortie mercredi de l’hôpital universitaire de Coventry à 14 heures, partant avec son petit-fils Conor et sa fille Sue.

Dans une déclaration publiée par NHS England, elle a déclaré: « Hier a été une journée énorme pour moi personnellement et pour le reste du monde alors que nous cherchons tous à revenir à une sorte de normalité.

« Tout a été un tel tourbillon et tout n’a pas encore vraiment coulé. Je me sens bien et je suis très heureux de pouvoir rentrer chez moi et de passer du bon temps avec ma famille.

«Je tiens à remercier l’hôpital et son personnel pour les soins et le soutien qui m’ont été apportés pendant mon séjour – ils ont été vraiment incroyables.

«Ma famille et moi sommes très reconnaissants des commentaires positifs et des bons vœux reçus. J’exhorte tout le monde à se faire vacciner au fur et à mesure qu’on leur demande de le faire.

La campagne nationale de vaccination a été lancée dans 70 hôpitaux britanniques, la plupart des doses étant administrées aux plus de 80 ans.

Le premier jour, environ 5 000 personnes ont été vaccinées, y compris les personnes âgées, le personnel des maisons de soins et les agents du NHS.

800 000 doses initiales sont en cours de déploiement dans les prochains jours et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a promis des millions de plus avant Noël.

Mme Keenan était l’une des quelque 100 personnes vaccinées le premier jour du déploiement à Coventry.

La deuxième personne à avoir reçu l’injection était William « Bill » Shakespeare, 81 ans, un patient hospitalisé dans les services de fragilité de l’hôpital de Coventry qui, à juste titre, est local dans le comté de naissance de son homonyme, le Warwickshire.