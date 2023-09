Vaccin contre la COVID : le JAMC offre les derniers conseils pour la grossesse

Trois ans et demi depuis l’apparition de la COVID-19 au Canada, que savons-nous de la vaccination pendant la grossesse ?

Un article publié cette semaine dans le Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC) réaffirme que la vaccination pendant la grossesse est sûre, efficace et essentielle, les femmes enceintes et les enfants qu’elles portent courent un risque de conséquences graves s’ils attrapent le virus.

L’article présentait les connaissances médicales les plus récentes sur le virus pendant la grossesse, ainsi que des recommandations pour se faire vacciner pendant la grossesse.

« Tous les vaccins à ARNm contre le SRAS-CoV-2 dont l’utilisation est approuvée au Canada sont recommandés pendant la grossesse », indique l’article dans son dernier point.

RISQUE POUR LA MÈRE ET LE NOUVEAU-NÉ

Les premiers points de l’article traitaient du danger accru que représente le COVID-19 pour une personne enceinte et son enfant à naître.

L’article cite une étude observationnelle de 2021-22, qui a révélé que contracter le COVID-19 pendant la grossesse augmentait le risque de maladie grave et de décès pour la patiente enceinte. L’étude en question a suivi 4 618 femmes enceintes dans 41 hôpitaux de 18 pays, dont 33 % ont reçu un diagnostic de COVID-19 à un moment donné au cours de leur grossesse.

Ils ont constaté que le COVID-19 pendant la grossesse augmentait le risque de complications graves ou de décès pour la mère, un plus grand nombre de cas symptomatiques entraînant un risque plus élevé.

Ce risque accru a été observé en particulier chez les femmes non vaccinées – la vaccination s’est avérée efficace pour prévenir les complications graves, notamment l’admission dans une unité de soins intensifs (USI) ou le décès de la mère.

L’effet protecteur de la vaccination était le plus élevé chez ceux qui avaient reçu deux doses d’un vaccin à ARNm et une injection de rappel, ce qui représentait la plus grande quantité de doses disponibles au moment de l’étude.

Non seulement les mères courent un risque élevé de contracter la COVID-19 pendant la grossesse, mais les nourrissons courent également un risque plus élevé de conséquences graves, indique l’article du JAMC.

Il cite une revue systématique de 2020, qui a examiné plus de 400 études portant sur la grossesse et le COVID-19. L’examen a révélé que le risque de mortinatalité est plus élevé si une mère a eu le COVID-19 pendant sa grossesse. Les nourrissons couraient également un risque plus élevé d’être admis en unité de soins intensifs néonatals, avec environ 25 pour cent des bébés nés de femmes atteintes du COVID-19 nécessitant un transfert.

VACCINS GROSSESSE ET COVID-19

Recevoir le vaccin contre la COVID-19 pendant la grossesse est sans danger pour la mère et le bébé, affirme le JAMC, qui recommande les vaccins à ARNm pendant la grossesse.

« Il n’a pas été démontré que la vaccination contre le SRAS-CoV-2 pendant la grossesse augmente le risque de fausse couche, d’anomalies congénitales, d’accouchement prématuré ou d’autres issues périnatales indésirables », indique l’article.

Le JAMC a cité une recommandation de 2023 du Collège américain des obstétriciens et gynécologues, que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et la Society for Maternal-Fetal Medicine ont tous deux approuvées.

La vaccination pendant la grossesse réduit également le risque d’hospitalisation d’un nourrisson en raison de la COVID-19, note l’article du CMAJ, citant une étude de 2022 qui a révélé qu’un vaccin maternel était efficace à 52 pour cent pour garder un nourrisson de moins de six mois hors de l’hôpital s’il contracté la variante Omicron.

Les nourrissons de moins de six mois ne sont pas éligibles pour recevoir eux-mêmes un vaccin et courent un risque plus élevé de complications du COVID-19. L’étude a révélé que si une mère recevait deux doses d’ARNm pendant la grossesse, le transfert d’anticorps assurait une certaine protection à ces nourrissons.

L’efficacité était plus élevée pendant la vague Delta, à 80 %, par rapport à la vague Omicron. L’efficacité était également plus élevée si les mères recevaient leur vaccin après 20 semaines de grossesse, plutôt qu’au cours des 20 premières semaines.

L’article du JAMC conclut en soulignant que la vaccination est recommandée à celles qui envisagent de devenir enceintes ou qui allaitent actuellement.