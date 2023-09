Vaccin contre Ebola : le Canada approuve le vaccin pour les adultes exposés

OTTAWA –

Le Canada a approuvé un vaccin pour prévenir le virus Ebola chez les adultes non enceintes et par ailleurs en bonne santé âgés de 18 ans et plus.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) affirme que le vaccin Ervebo à dose unique devrait être offert aux personnes qui ont été exposées au virus Ebola au Canada.

L’agence affirme que le vaccin n’est pas destiné à la vaccination de routine, ni à la vaccination avant le voyage.

Il ajoute que son utilisation peut être envisagée chez les personnes enceintes ou immunodéprimées qui ont été exposées au virus dans un laboratoire ou dans un établissement de soins de santé, ou chez les nourrissons et les enfants après exposition.

L’ASPC affirme que le vaccin peut également être utilisé dans des situations exceptionnelles lorsqu’une équipe de travailleurs de la santé s’attend à soigner directement des personnes présentant des symptômes confirmés, notamment diarrhée, vomissements, fièvre et hémorragie interne.

Cette maladie hautement contagieuse commence par des symptômes pseudo-grippaux après un contact avec des fluides corporels tels que le sang et la salive et infecte des personnes dans plusieurs pays africains depuis les années 1970.

Même si un petit nombre de cas ont été signalés à l’extérieur de l’Afrique au cours des deux dernières décennies, aucun n’a été diagnostiqué au Canada.

Les patients sont isolés pour éviter la propagation et reçoivent des liquides pour prévenir la déshydratation, mais il n’existe aucun remède.

L’ASPC affirme que le risque d’exposition au Canada est « très faible », mais que ceux qui travaillent dans des laboratoires ou des établissements de soins de santé courent un risque plus élevé, surtout s’il y a des violations dans les mesures de prévention et de contrôle des infections.

Les États-Unis ont approuvé Ervebo en 2019, et au moins un cas y a été signalé depuis.

Le vaccin Merck a également été approuvé dans certains pays africains.



