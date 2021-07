Vaccin contre Covid UK news – Votre patron PEUT appliquer les règles «pas de jab, pas de travail», révèle le ministre alors que les entreprises américaines interdisent le personnel non vacciné

L’ALLEMAGNE EXIGE UNE PREUVE D’IMMUNITÉ COVID OU UN TEST NÉGATIF ​​À L’ARRIVÉE

Tous les voyageurs arrivant en Allemagne devront à partir de ce week-end démontrer leur immunité contre le COVID-19, soit par un vaccin ou une infection antérieure, ou présenter un résultat de test négatif, ont rapporté des sources gouvernementales.

Le plan reflète la préoccupation croissante des dirigeants régionaux et nationaux allemands que l’augmentation du nombre de cas dans les destinations touristiques pourrait contribuer à alimenter une quatrième vague lorsque les Allemands rentrent de vacances.

L’Allemagne n’exige désormais un test négatif ou une preuve d’immunité que pour ceux qui arrivent des « zones à risque », des « zones à forte incidence » et des « zones à variantes virales », qui comprennent désormais en Europe la Grande-Bretagne, l’Espagne et les Pays-Bas.

Les règles sont désormais également appliquées différemment dans les aéroports et les passages à niveau, et les dirigeants régionaux souhaitent les rendre plus cohérentes.

L’Allemagne a enregistré 3 142 nouvelles infections jeudi, selon sa principale agence de lutte contre les maladies, l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. La moyenne quotidienne des nouveaux cas en Grande-Bretagne s’élève à près de 30 000.