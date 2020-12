Le National Health Service britannique a commencé mardi à distribuer des injections du vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant une campagne de santé publique avec peu de précédent en médecine moderne et faisant des Britanniques les premières personnes au monde à recevoir un vaccin autorisé et entièrement testé.

Voici un guide de certaines des bases.

Dois-je m’inquiéter de la sécurité du vaccin en Grande-Bretagne?

Le régulateur britannique des médicaments est considéré comme une agence de signalisation, et ses décisions ont souvent une influence à l’étranger. Dans le cas du vaccin Pfizer, l’agence a déclaré qu’elle n’avait pas coupé les coins ronds et entrepris le même processus laborieux de vérification de la qualité, de l’efficacité et des protocoles de fabrication du vaccin – sauf plus rapidement que d’habitude.

Le Dr Anthony S. Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses des États-Unis, a déclaré la semaine dernière que les Britanniques n’avaient pas examiné le vaccin «aussi soigneusement» que les États-Unis. Mais il est revenu sur ces commentaires le jour suivant, en disant: «J’ai une grande confiance dans ce que fait le Royaume-Uni, à la fois scientifiquement et du point de vue des régulateurs.»

Qui en Grande-Bretagne recevra le vaccin en premier?

Médecins et infirmières, certaines personnes de plus de 80 ans et travailleurs des maisons de retraite.

Certains médecins et infirmières ont reçu ces derniers jours des invitations à s’inscrire à des rendez-vous, les premiers vaccins étant destinés aux personnes les plus à risque de maladie grave. Le gouvernement a indiqué que les personnes de plus de 80 ans qui ont déjà des visites chez les médecins prévues cette semaine, ou qui sortent de certains hôpitaux, seront également parmi les premières à se faire vacciner.