Vaccin bivalent au Canada : rappel Omicron autorisé

OTTAWA –

Santé Canada a autorisé l’utilisation de la première injection de rappel de la COVID-19 ciblant les variantes du pays, marquant ce que les responsables de la santé appellent un « jalon » dans la réponse du Canada à la pandémie.

Jeudi, le régulateur fédéral de la santé a annoncé qu’il avait donné son feu vert au vaccin bivalent COVID-19 ciblant Omicron de Moderna, pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

La dose de rappel “Spikevax Bivalent” est une version adaptée du vaccin original à ARNm Moderna, et cible à la fois la souche originale de COVID-19 ainsi que la variante Omicron. La version mutée et hautement transmissible du nouveau coronavirus circule largement au Canada depuis novembre 2021.

Selon Santé Canada, selon une étude comparant les personnes immunisées avec le vaccin bivalent et celles qui ont reçu la dose originale d’ARNm de Moderna, les résultats indiquent que le vaccin mis à jour “offre une meilleure réponse immunitaire à l’Omicron BA.1”.

“Après un examen scientifique approfondi et indépendant des preuves, Santé Canada a déterminé que le rappel bivalent Moderna Spikevax est sûr et efficace”, a déclaré l’agence de santé. “Il s’est également avéré qu’il générait une bonne réponse immunitaire contre les sous-variantes Omicron BA.4 et BA.5, et devrait prolonger la durabilité de la protection.”

Des informations supplémentaires sur l’autorisation sont fournies par des responsables de l’Agence de la santé publique du Canada lors d’une séance d’information technique qui sera suivie d’une annonce du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, sur « l’importance de la vaccination contre la COVID-19 à l’approche de l’automne ».

“Le maintien à jour des vaccinations contre le COVID-19, y compris l’obtention de doses de rappel recommandées, aidera à protéger un individu contre les maladies graves et d’autres complications de l’infection au COVID-19”, a déclaré Santé Canada dans un communiqué annonçant l’autorisation de la dose bivalente. .

QUI DEVRAIT RECEVOIR CETTE PHOTOS ?

Selon les informations d’autorisation publiées par Santé Canada, le schéma posologique proposé est un intervalle d’« au moins quatre mois après une série primaire et/ou une dose de rappel précédente ».

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié jeudi des directives indiquant que les adultes de 18 ans et plus à qui il est recommandé de recevoir une dose de rappel à l’automne devraient se voir offrir une injection du vaccin bivalent.

Cependant, le CCNI a déclaré que ceux qui sont éligibles pour un rappel cet automne et qui sont les plus à risque “ne devraient pas retarder leur vaccination prévue en prévision d’un vaccin bivalent contenant de l’Omicron contre le COVID-19”, car les vaccins à ARNm originaux offriront toujours une protection en temps opportun.

Moderna a soumis son rappel bivalent à Santé Canada pour approbation réglementaire le 30 juin. Alors que le rappel a été soumis par Moderna pour approbation pour les 12 ans et plus, Santé Canada a décidé de limiter son autorisation pour une utilisation chez les adultes.

Malgré cela, le CCNI a déclaré jeudi que les adolescents de 12 à 17 ans atteints de “conditions modérément à sévèrement immunodéprimées et/ou qui présentent des facteurs de risque biologiques ou sociaux qui les exposent à un risque élevé de conséquences graves” pourraient se voir proposer une injection du rappel bivalent. “sans étiquette.”

Le CCNI a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de données sur l’efficacité, l’immunogénicité ou l’innocuité de ce rappel chez les personnes de moins de 18 ans, ses avantages pourraient « l’emporter sur les risques potentiels inconnus à l’heure actuelle ».

Administrée sous forme d’injection intramusculaire – compatible avec d’autres vaccins COVID-19 – la dose de 50 microgrammes peut provoquer des effets secondaires courants, notamment des douleurs, un gonflement ou une rougeur au site d’injection, ainsi que de la fatigue, des douleurs et raideurs musculaires, de la fièvre et des frissons.

L’agence fédérale de la santé met en garde contre la réception de cette injection si vous avez eu une réaction allergique à une dose précédente du vaccin COVID-19 de Moderna.

PFIZER BIVALENT EN COURS

Le vaccin bivalent de Moderna sera le premier vaccin de ce type disponible au Canada. Pfizer-BioNTech a également soumis son rappel bivalent pour évaluation réglementaire. Cette soumission a été soumise au régulateur fédéral de la santé du Canada le 25 juillet, et bien que l’autorisation puisse être imminente, elle ne devrait pas faire partie de l’annonce de jeudi.

« Nos collègues responsables de la réglementation à Santé Canada travaillent très rapidement pour examiner les soumissions de Moderna et de Pfizer-BioNTech sur les doses de rappel bivalentes », a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique, lors d’une conférence de presse le 22 août.

Cette décision fait suite à l’octroi mercredi par la Food and Drug Administration des États-Unis d’autorisations d’utilisation d’urgence aux vaccins bivalents de Moderna et de Pfizer pour une utilisation en doses de rappel uniques au moins deux mois après la primo-vaccination ou la vaccination de rappel.

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin bivalent Moderna le 15 août.

Comme cela a été le cas pour les précédentes autorisations de vaccins contre la COVID-19, Santé Canada a imposé des conditions à l’autorisation, obligeant le géant pharmaceutique à continuer de fournir des informations sur l’innocuité et l’efficacité.

12 MILLIONS DE DOSES ACHETÉES

Le gouvernement fédéral a déjà acheté 12 millions de doses de vaccin, concluant un accord avec Moderna pour remplacer une partie de l’approvisionnement prévu de l’ARNm d’origine par la version la plus récente, la livraison étant prévue avant la fin de l’année.

Comme cela a été le cas tout au long de la pandémie, les autorités sanitaires provinciales seront responsables de déterminer leur déploiement de ce vaccin et qui serait prioritaire pour le recevoir.

Des questions ont été soulevées quant à savoir si les Canadiens devraient attendre que les doses bivalentes soient disponibles avant de retrousser leur manche pour un vaccin, quelque chose que Tam a dit devrait être décidé en fonction des facteurs de risque individuels.

« Le moment exact des doses de rappel et les populations appropriées auxquelles administrer les doses de rappel dépendront de divers facteurs, y compris les contextes épidémiologiques locaux qui évoluent continuellement et peuvent varier d’une province et d’un territoire à l’autre », a déclaré Santé Canada dans son résumé des décisions réglementaires. .

Les restrictions pandémiques étant largement levées dans toutes les provinces et les Canadiens devant passer de plus en plus de temps à l’intérieur, les médecins et les épidémiologistes mettent en garde contre une augmentation des cas de COVID-19 cet automne et cet hiver.