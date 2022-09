Vaccin bivalent au Canada : rappel Omicron autorisé

OTTAWA –

Santé Canada a autorisé l’utilisation de la première injection de rappel de la COVID-19 ciblant les variantes du pays, marquant ce que les responsables de la santé appellent un « jalon » dans la réponse du Canada à la pandémie.

Jeudi, le régulateur fédéral de la santé a annoncé qu’il avait donné son feu vert au vaccin bivalent COVID-19 ciblant Omicron de Moderna, pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

La dose de rappel “Spikevax Bivalent” est une version adaptée du vaccin original à ARNm Moderna, et cible à la fois la souche originale de COVID-19 ainsi que la variante Omicron.

“Il s’agit essentiellement de deux vaccins en un”, a déclaré le conseiller médical en chef du Canada, le Dr Supriya Sharma. “Ce booster est également destiné à prolonger la durabilité de la protection. Cela nous aidera à affronter la prochaine vague.”

La version mutée et hautement transmissible du nouveau coronavirus et de ses sous-variantes circule au Canada depuis novembre 2021, constituant actuellement la majorité des nouveaux cas.

Selon Santé Canada, selon une étude comparant les personnes immunisées avec le vaccin bivalent et celles qui ont reçu la dose originale d’ARNm de Moderna, les résultats indiquent que le vaccin mis à jour “offre une meilleure réponse immunitaire à l’Omicron BA.1”.

Moderna a soumis son rappel bivalent à Santé Canada pour approbation réglementaire le 30 juin.

“Après un examen scientifique approfondi et indépendant des preuves, Santé Canada a déterminé que le rappel bivalent Moderna Spikevax est sûr et efficace”, a déclaré l’agence de santé. “Il s’est également avéré qu’il générait une bonne réponse immunitaire contre les sous-variantes Omicron BA.4 et BA.5.”

Cette nouvelle a précédé l’annonce de l’après-midi du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, sur “l’importance de la vaccination contre la COVID-19 à l’approche de l’automne”. Duclos a déclaré que 780 000 doses initiales du vaccin bivalent de Moderna commenceront à arriver au Canada vendredi, et que plus de 10 millions de plus arriveront d’ici la fin septembre.

“Étant donné que la protection vaccinale diminue avec le temps, il est important de rester à jour”, a déclaré le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique. “Si six mois se sont écoulés depuis votre dernière dose, ou six mois depuis que vous avez été infecté par le COVID-19, obtenez une autre dose de rappel.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux Canadiens qui pourraient se sentir dépassés par l’évolution des options de vaccins, Njoo a déclaré que les gens devraient savoir qu’il n’y a rien de mal avec les vaccins COVID-19 originaux offerts, que ce soit en tant que série de vaccinations primaires ou en doses de rappel.

QUI DEVRAIT RECEVOIR CETTE PHOTOS ?

Selon les informations d’autorisation publiées par Santé Canada, le schéma posologique proposé est un intervalle d’« au moins quatre mois après une série primaire et/ou une dose de rappel précédente ».

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié jeudi des directives indiquant que les adultes de 18 ans et plus à qui il est recommandé de recevoir une dose de rappel à l’automne devraient se voir offrir une injection du vaccin bivalent. C’est ce que le CCNI a qualifié de « forte » recommandation.

Cependant, le CCNI a déclaré que ceux qui sont éligibles pour un rappel cet automne et qui sont les plus à risque “ne devraient pas retarder leur vaccination prévue en prévision d’un vaccin bivalent contenant de l’Omicron contre le COVID-19”, car les vaccins à ARNm originaux offriront toujours une protection en temps opportun.

Alors que la piqûre de rappel a été soumise par Moderna pour approbation aux 12 ans et plus, Santé Canada a décidé de limiter son autorisation à l’usage chez l’adulte.

Malgré cela, le CCNI a déclaré jeudi que les adolescents de 12 à 17 ans atteints de “conditions modérément à sévèrement immunodéprimées et/ou qui présentent des facteurs de risque biologiques ou sociaux qui les exposent à un risque élevé de conséquences graves” pourraient se voir proposer une injection du rappel bivalent. “sans étiquette.” C’est ce que le CCNI a qualifié de recommandation « discrétionnaire »

Le CCNI a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de données sur l’efficacité, l’immunogénicité ou l’innocuité de ce rappel chez les personnes de moins de 18 ans, ses avantages pourraient « l’emporter sur les risques potentiels inconnus à l’heure actuelle ».

Administrée sous forme d’injection intramusculaire – compatible avec d’autres vaccins COVID-19 – la dose de 50 microgrammes peut provoquer des effets secondaires courants, notamment des douleurs, un gonflement ou une rougeur au site d’injection, ainsi que de la fatigue, des douleurs et raideurs musculaires, de la fièvre et des frissons.

L’agence fédérale de la santé met en garde contre la réception de cette injection si vous avez eu une réaction allergique à une dose précédente du vaccin COVID-19 de Moderna.

PFIZER BIVALENT EN COURS

Le vaccin bivalent de Moderna sera le premier vaccin de ce type disponible au Canada. Pfizer-BioNTech a également soumis son rappel bivalent pour évaluation réglementaire. Cette soumission a été transmise au régulateur fédéral de la santé du Canada le 25 juillet, et l’autorisation pourrait être imminente.

Sharma a déclaré que Santé Canada avait également contacté les deux sociétés pharmaceutiques pour leur demander de déposer des demandes de vaccins ciblant spécifiquement les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’Omicron, “pour nous assurer que nous avons autant d’options que possible” alors que le virus continue de changer.

Ces soumissions devraient être reçues dans les prochaines semaines, a déclaré Sharma.

L’autorisation bivalente de Moderna de jeudi fait suite à l’octroi mercredi par la Food and Drug Administration des États-Unis d’autorisations d’utilisation d’urgence aux vaccins bivalents de Moderna et de Pfizer pour une utilisation en doses de rappel uniques au moins deux mois après la primo-vaccination ou la vaccination de rappel.

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin bivalent Moderna le 15 août.

Comme cela a été le cas pour les précédentes autorisations de vaccins contre la COVID-19, Santé Canada a imposé des conditions à l’autorisation, obligeant le géant pharmaceutique à continuer de fournir des informations sur l’innocuité et l’efficacité.

12 MILLIONS DE DOSES ACHETÉES

Le gouvernement fédéral a déjà acheté 12 millions de doses de vaccin, concluant un accord avec Moderna pour remplacer une partie de l’approvisionnement prévu de l’ARNm d’origine par la version la plus récente, la livraison étant prévue avant la fin de l’année.

Comme cela a été le cas tout au long de la pandémie, les autorités sanitaires provinciales seront responsables de déterminer leur déploiement de ce vaccin et qui sera prioritaire pour le recevoir.

« Le Canada est bien placé pour offrir une solide campagne de rappel bivalent, et les expéditions commenceront à arriver au cours des prochains jours et mois », a déclaré Njoo. “Veuillez consulter le site Web de votre autorité sanitaire provinciale, territoriale ou locale pour savoir quand le vaccin sera disponible dans votre région.”

« Le moment exact des doses de rappel et les populations appropriées auxquelles administrer les doses de rappel dépendront de divers facteurs, y compris les contextes épidémiologiques locaux qui évoluent continuellement et peuvent varier d’une province et d’un territoire à l’autre », a déclaré Santé Canada dans son résumé des décisions réglementaires. .

Les restrictions pandémiques étant largement levées dans toutes les provinces et les Canadiens devant passer de plus en plus de temps à l’intérieur, les médecins et les épidémiologistes mettent en garde contre une augmentation des cas de COVID-19 cet automne et cet hiver.