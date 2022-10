Vaccin bivalent au Canada : le vaccin Omicron de Pfizer autorisé

OTTAWA –

Santé Canada indique que les Canadiens âgés de 12 ans et plus peuvent désormais recevoir le vaccin de rappel Pfizer-BioNTech COVID-19 qui cible les souches BA.4 et BA.5 de la variante Omicron.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et des représentants de Santé Canada doivent discuter de l’approbation en détail plus tard dans la journée.

L’autorisation indique que le vaccin peut être administré trois à six mois après une deuxième dose de la série de vaccins primaires ou le rappel le plus récent.

Il s’agit du deuxième vaccin combiné à avoir reçu le feu vert de l’équipe d’examen des vaccins de Santé Canada, mais le premier qui cible les souches virales les plus courantes au Canada.

Le vaccin combiné Moderna approuvé il y a cinq semaines cible le virus d’origine et la première variante d’Omicron, tandis que le vaccin Pfizer autorisé aujourd’hui cible les souches BA.4 et BA.5.

Selon Santé Canada, 88% des cas de COVID-19 identifiés à la mi-septembre étaient BA.5 et 9% étaient BA.4.