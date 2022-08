Vacasa choisit Rob Greyber, protégé du PDG d’Uber, pour être le prochain directeur général

Alors que Vacasa s’efforce d’accroître sa part sur le marché de la location de vacances, la société de gestion immobilière fait appel à Rob Greyber, directeur du voyage de longue date, pour être son prochain PDG.

Greyber, qui a dirigé la division Egencia d’Expedia de 2009 à 2020, succèdera à l’actuel directeur général Matt Roberts, à compter du 6 septembre.

Le changement de direction intervient deux semaines après que Vacasa a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses prévisions pour l’année entière. La nouvelle a fait grimper le titre de 25 % sur la journée. Jusqu’à présent cette année, les actions de la société ont baissé d’environ 42 %. Sa capitalisation boursière est de 2,07 milliards de dollars.

Greyber a déclaré qu’un affaiblissement de l’économie s’avère être un vent arrière pour l’activité de gestion immobilière de Vacasa, car de plus en plus de personnes cherchent à inscrire leurs maisons et à gagner de l’argent supplémentaire. Greyber a également déclaré que les propriétaires qui passent à Vacasa depuis un autre gestionnaire de location de vacances gagnent en moyenne 20 % de plus par an.

Il entre dans le travail avec une grande approbation. Greyber était un protégé du PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, qui a été PDG d’Expedia de 2005 à 2017.

“J’ai très vite vu le potentiel de Rob et je l’ai finalement promu à la tête d’Egencia, qui était notre filiale de voyages d’affaires”, a déclaré Khosrowshahi à CNBC lors d’un entretien téléphonique.

Sous le mandat de 11 ans de Greyber à la tête d’Egencia, a déclaré Khosrowshahi, l’entreprise « consistait à apporter la puissance de la technologie pour prendre des voyages d’affaires, qui étaient encore assez tactiles et traditionnels, pour les faire avancer vers la même transformation qui vous avez vu passer les voyages en ligne.”

Greyber, à son tour, a fait l’éloge de son ancien patron.

“Je pense que l’une des choses qu’il m’a montrées en tant que leader, c’est qu’il faut parfois prendre du recul… la voiture va là où vont les yeux, et même si vous vous concentrez sur les détails et sur l’exécution, assurez-vous de garder un œil sur où vous vous dirigez”, a déclaré Greyber à CNBC lors d’un entretien téléphonique.

Il devra appliquer cette leçon lorsqu’il prendra la barre de Vacasa.

En tant que grand gestionnaire immobilier qui offre des services allant de la gestion des réservations au nettoyage des locations, la pénurie de main-d’œuvre continue est largement considérée comme un défi pour l’entreprise.

Lorsqu’on lui a demandé comment il prévoyait de naviguer sur le marché de l’emploi tendu, Greyber a déclaré: “Cela revient à l’exécution”.

TPG Pace Solutions a introduit Vacasa en bourse par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale en 2021. Depuis lors, la société a connu une évolution volatile. Alors que ses actions ont augmenté de 86% au cours du mois dernier, l’action se négocie toujours bien en dessous de son prix d’introduction en bourse à environ 5 dollars par action.

“Il y a eu une pression globale sur le marché au cours des six à 12 derniers mois. Je vais me concentrer sur les choses qui vont créer de la valeur à long terme”, a déclaré Greyber.