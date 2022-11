Vacances d’hiver : comment économiser de l’argent lors de la réservation de voyages

Alors que de nombreuses destinations de vacances populaires sont à nouveau ouvertes aux Canadiens depuis que les restrictions de voyage ont été supprimées plus tôt cette année, un expert en voyages conseille à ceux qui souhaitent réserver un voyage d’hiver de commencer à réserver dès maintenant.

“La bonne nouvelle est que la plupart des destinations sont de retour sur la table, donc vos points chauds canadiens typiques comme la République dominicaine, Cuba, le Mexique”, a déclaré la journaliste de voyage Loren Christie à l’émission Your Morning Tuesday de CTV. « Cela ne signifie pas qu’il sera facile de réserver vos vacances. Donc, le message numéro un est que si vous voulez un hôtel ou un endroit en particulier, réservez tôt.

Le site de voyage Expedia a publié son rapport Air Travel Hacks 2023 indiquant les meilleurs jours pour réserver des vols nationaux et internationaux, et combien de mois à l’avance les gens devraient réserver.

Selon le rapport, si les gens réservent des vols un dimanche, ils économiseront en moyenne 15 % sur les vols intérieurs et 10 % sur les vols internationaux.

Selon Expedia, les gens devraient réserver au moins deux mois à l’avance sur les vols intérieurs, ce qui peut leur faire économiser 40 % en moyenne. Réserver trois mois avant les vols internationaux peut permettre d’économiser en moyenne 10 %, indique le rapport.

Expedia dit que si les gens choisissent des vols partant avant 15 heures, cela réduit leurs chances que le vol soit annulé. Ceci est basé sur les données sur l’état des vols depuis le début de l’année qui montrent que les vols après 15 heures ont 15% de chances d’être annulés.

Le rapport explique que ceux qui réservent des vols au départ un vendredi économiseront jusqu’à 20% sur les vols intérieurs. Expedia recommande d’éviter de partir le samedi, le dimanche et le lundi, qui sont les “jours les plus chers pour commencer un voyage”.

Pour les voyageurs internationaux, le jeudi est le meilleur jour pour commencer un voyage, économisant en moyenne 10 %. Ceux qui partent à l’étranger un mercredi économiseront environ cinq pour cent en moyenne.

L’inflation frappe la plupart des articles au Canada, y compris la nourriture, le carburant et le logement. Christie dit que la demande pour les vacances d’hiver est toujours là malgré le coût de la vie élevé. Il a également remarqué une tendance croissante chez les personnes réservant des maisons de vacances plutôt que des hôtels.

«Ce sont en fait des communautés construites à cet effet», explique Christie à propos de la différence entre les maisons de vacances et les maisons AirBnB. “À Kissimmee, en Floride, qui est un excellent exemple, ils ont 60 000 unités de location de ces maisons, et ce sont des maisons entièrement fonctionnelles avec des cuisines et des barbecues.”

Certaines des maisons sont de trois à quatre chambres, permettant à une grande famille de rester pour un prix d’environ 500 $, dit Christie.

Pour ceux qui sont nerveux à propos du COVID-19 et qui tombent malades en voyageant à l’étranger, Christie dit que certaines destinations, comme Palm Beach en Floride, se concentrent sur l’amélioration de l’assainissement et des activités de plein air.

Il encourage également les gens à vérifier les restrictions COVID-19 même si la plupart des endroits ont abandonné les politiques.

“Nous savons que les restrictions sont pour la plupart levées”, a déclaré Christie. “(Mais) il y a l’étrange là-bas comme les Bahamas, par exemple, si vous n’êtes pas vacciné, vous devez quand même faire un test rapide d’antigène 72 heures à l’avance.”

En mars 2022, Statistique Canada a publié un rapport détaillant comment les voyages au Canada et à l’étranger sont toujours inférieurs aux niveaux de 2019. Les Canadiens ont voyagé aux États-Unis en mars 2022 plus de cinq fois plus qu’en mars 2021, ce qui représentait tout de même 33,4 % des quatre millions de voyages effectués en mars 2019.