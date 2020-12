Sana Khan avait récemment annoncé qu’elle ne ferait plus partie de l’industrie du divertissement. Peu de temps après l’annonce, elle a échangé ses vœux de mariage avec Mufti Anas. Le mariage a eu lieu lors d’une cérémonie privée. Cependant, les photos du mariage ont pris d’assaut Internet. Depuis qu’elle est mariée, Sana partage des photos d’elle-même et de son mari avec des remarques adorables.

Voici un aperçu de certaines de ses photos de mariage antérieures.

Dans une histoire récente sur Instagram, le couple avait révélé qu’il partait en vacances. Pour ce qui est du look de l’aéroport, Sana portait une burqa noire tandis qu’Anas portait un pyjama kurta blanc. Dans les histoires Instagram, on peut voir le couple devenir tout mou. Elle avait apparemment sous-titré la photo comme « Shohar & begum chale » suivi d’un emoji en forme de cœur. Son mari a également partagé d’adorables photos d’eux-mêmes sur ses histoires Insta.

Le couple a également révélé qu’ils étaient au Cachemire. Dans l’une des histoires, on peut voir Sana appréciant la beauté naturelle, tandis qu’Anas peut être entendue se plaindre de l’hiver rigoureux.

Pendant ce temps, l’ancienne actrice a annoncé la décision de quitter le showbiz le 8 octobre. Elle avait partagé un carrousel de notes rédigées en hindi, en anglais et en ourdou. Dans sa note, elle avait mentionné qu’elle était reconnaissante pour tout l’amour, le respect qu’elle a eu tout en étant dans l’industrie. Cependant, la décision qu’elle a prise était de découvrir le but de la vie et d’aider également les personnes dans le besoin.

Elle a légendé le message comme suit: «Mon moment le plus heureux, qu’Allah m’aide à me guider dans ce voyage. Aap sab mujhe dua Mai Shamil rakhe. » Beaucoup de ses amis de l’industrie lui ont adressé leurs bons vœux et lui ont demandé de faire tout ce qui la rendrait la plus heureuse. L’actrice populaire Ridhi Dogra a déclaré: «Sana ma fille, je vous souhaite tant d’amour et de joie que vous portez déjà en vous en tant que personne. Soyez béni aujourd’hui et chaque jour. »