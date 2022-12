Vacances avec enfants : conseils pour les parents divorcés

Après un divorce, vous vous demandez peut-être comment aborder au mieux les fêtes. Irez-vous à cette fête où vous verrez votre ex ? Si vous avez des enfants, vous et votre ex devriez-vous ouvrir les cadeaux avec eux ou séparément ?

Faire des plans à l’avance

Discutez à l’avance des plans et des horaires des vacances avec votre ex pour éviter les malentendus et les disputes sur qui a les enfants et quand.

Aussi, bouclez vos enfants tôt, dit Karen Ruskin, thérapeute conjugale et familiale agréée à Sharon, MA. Faites-leur savoir à l’avance avec qui ils seront et où ils iront.

“Ne le laissez pas en l’air, car cela peut causer de l’anxiété”, dit-elle.