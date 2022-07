Vaani Kapoor partage des photos torrides avec Ranbir Kapoor des promotions Shamshera, les internautes disent “Alia bahut maaregi didi”

Vaani Kapoor, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Shuddh Desi Romance face à Sushant Singh Rajput en 2013, est sur le point de romancer Ranbir Kapoor dans son prochain film Shamshera, qui met également en vedette Sanjay Dutt. Les deux stars ont fait la promotion de l’acteur d’époque alors que l’actrice de War continue de partager leurs photos grésillantes des séances photo promotionnelles du film.

Le samedi 9 juillet, Vaani a publié une autre série de photos torrides avec l’acteur Rocket Singh: Vendeur de l’année et ces photos ont suscité des réactions hilarantes de la part des internautes. “Alia bahut maaregi didi (Alia va te battre ma sœur)”, a plaisanté un utilisateur d’Instagram tandis qu’un autre a commenté, “Alia sois comme sham ko ghar aao batati hoon (Alia sois comme rentre à la maison le soir, alors je te le dirai)”.





La chimie de Vaani et Ranbir a également été appréciée dans le morceau Fitoor, la deuxième chanson à être sortie de la bande originale du film par les réalisateurs. Le morceau romantique Fitoor est chanté par Arijit Singh et Neeti Mohan, composé par Mithoon, et a été écrit par le réalisateur Karan Malhotra lui-même.

Karan a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Agneepath en 2012, qui mettait également en vedette Dutt dans le rôle du principal antagoniste nommé Kancha Cheena. C’était un remake officiel du film du même nom de 1990 et avait Hrithik Roshan jouant Vijay Deenanath Chauhan, joué à l’origine par Amitabh Bachchan.

En 2015, Karan a réalisé le drame sportif Brothers avec Akshay Kumar et Sidharth Malhotra, qui était à nouveau un remake officiel du film hollywoodien Warrior de 2011. Avec le prochain film qui sortira le 22 juillet, mettant en vedette Ranbir dans le premier double rôle de sa carrière de Shamshera et Balli, Karan promet une histoire originale de la légende qui se bat sans relâche pour la liberté et la dignité de sa tribu.