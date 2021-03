Vaani Kapoor dit qu’elle veut construire quelque chose de sa propre dans l’espace de la santé et de la nutrition

L’actrice Vaani Kapoor a déclaré qu’elle souhaitait construire quelque chose de sa propre dans le domaine de la santé et de la nutrition à l’avenir. «Le style de vie holistique faisait partie intégrante de ma vie avant même que je fasse mes débuts à Bollywood. J’ai toujours voulu mener une vie saine et faire de l’exercice et bien manger a toujours été une priorité pour moi. Je veux créer quelque chose de moi-même dans le domaine de la santé et de la nutrition dans les années à venir et je fais des recherches sur la même chose depuis des années maintenant », a déclaré Vaani.

«Je souhaite promouvoir et sensibiliser activement les citoyens de mon pays à l’importance de la santé. Être en bonne santé devrait être une priorité absolue pour nous tous, à tout moment. Il ne faut vraiment pas grand-chose pour s’assurer que nous mangeons bien et vivons bien et je veux m’engager avec les gens sur la même chose », a-t-elle déclaré.

Vaani a déclaré qu’elle avait beaucoup de bonnes idées et qu’elle travaillera 24 heures sur 24 pour envisager la faisabilité de ces idées.

«J’ai beaucoup d’idées intéressantes à ce sujet, mais il est trop prématuré pour moi d’en parler ouvertement. À partir de maintenant, je me concentre à être la meilleure version de moi-même chaque jour et à montrer cela aux gens afin que lorsque je décide de commencer mon parcours de santé, ils en soient convaincus », a-t-elle déclaré.

«Je dois prêcher par l’exemple et donner des exemples pour que les gens croient en ma vision et je veux faire exactement cela pour le moment», a déclaré l’actrice, qui a trois sorties consécutives alignées au cours des prochains mois – Bellbottom , Shamshera et Chandigarh Kare Aashiqui.