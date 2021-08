Vaani Kapoor dit que la décision de travailler avec Akshay Kumar était une « évidence » | Nouvelles des gens

New Delhi : Vaani Kapoor est ravie d’avoir eu l’opportunité de travailler aux côtés d’Akshay Kumar dans le prochain film « Bell Bottom », un film dans lequel elle a un petit mais percutant rôle.

L’actrice dit que la décision de faire le film a été instantanée car elle a eu la chance de partager l’écran avec l’acteur.

« J’ai la chance d’avoir l’opportunité de travailler avec l’une des icônes du cinéma hindi aujourd’hui, Akshay Kumar monsieur. Je suis profondément reconnaissant pour sa confiance et sa foi. J’ai un petit mais percutant rôle dans ‘Bell Bottom’ qui J’espère qu’il sera aimé du public et des critiques », a déclaré Vaani.

L’actrice est ravie de son parcours et a parlé de sa décision immédiate de travailler avec Akshay.

« Je suis simplement ravi que mon parcours au cinéma m’ait permis jusqu’à présent de faire partie du film et le fait que je puisse partager l’espace d’écran avec Akshay monsieur, qui est plus grand que nature et une si grande personne, la décision a été une évidence », a-t-il déclaré.

Vaani a également partagé un secret selon lequel son père, Shiv Kapoor, était un grand fan d’Akshay et il était ravi que l’actrice ait proposé de faire un grand film en face de lui.

Elle a déclaré: « Je dois également partager que mon père est un grand fan d’Akshay Kumar et il était ravi que j’aie l’opportunité de travailler avec lui. C’était aussi incroyable de voir mon père si heureux que je travaille avec lui. cette mégastar dont il aimait le travail depuis si longtemps. Il était aux anges quand je lui ai annoncé la nouvelle. »

Vaani a ajouté : « Donc, pour toutes ces raisons, ‘Bell Bottom’ est un film vraiment mémorable pour moi. J’espère qu’il sera aimé par le public du monde entier. »

On la verra ensuite dans « Chandigarh Kare Aashiqui », face à Ayushmann Khurrana et « Shamshera » face à Ranbir Kapoor.