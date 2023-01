"Va renforcer...": Ce que Poutine a dit sur la direction des organismes mondiaux par l'Inde

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé vendredi sa confiance dans le fait que les présidences indiennes de l’OCS et du G20 établiront une coopération multidimensionnelle entre les deux pays et renforceront la stabilité et la sécurité en Asie et dans le monde entier.

Alors que l’Inde a officiellement assumé la présidence du G20 le 1er décembre, elle a pris la présidence tournante de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) le 16 septembre.

Dans ses messages du Nouvel An au président Draupadi Murmu et au Premier ministre Narendra Modi, Poutine a noté que la Russie et l’Inde ont célébré le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2022 et, s’appuyant sur des traditions positives d’amitié et de respect mutuel, les pays continuent de développer leur partenariat stratégique privilégié, a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

Poutine a déclaré que les deux pays ont mené des projets commerciaux et économiques à grande échelle en plus de l’énergie, de la technologie militaire et d’autres domaines de coopération, et ont coordonné leurs efforts pour traiter des questions importantes des agendas régionaux et mondiaux.

“Je suis convaincu que les présidences récemment entamées par l’Inde de l’OCS et du G20 ouvriront de nouvelles opportunités pour construire une coopération multidimensionnelle entre la Russie et l’Inde au profit de nos peuples, dans l’intérêt du renforcement de la stabilité et de la sécurité en Asie et dans le monde entier”, a-t-il déclaré. .

L’Inde n’a pas encore critiqué l’attaque russe contre l’Ukraine et soutient que la crise doit être résolue par le dialogue.

L’OCS comprenant la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan, le Pakistan et l’Ouzbékistan est une organisation politique, économique et de sécurité eurasienne. C’est la plus grande organisation régionale au monde en termes de portée géographique et de population, couvrant environ 60% de la superficie de l’Eurasie, 40% de la population mondiale et plus de 30% du PIB mondial.

Le G20 comprend 19 pays – Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée du Sud, Mexique, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis – – et l’Union européenne. Les membres du G20 représentent environ 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et environ les deux tiers de la population mondiale.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)