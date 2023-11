VA lance AI Tech Sprint pour réduire l’épuisement professionnel chez les employés de la santé

Le ministère des Anciens Combattants étudie les outils d’intelligence artificielle pour accélérer son travail de réduction de l’épuisement professionnel au sein de son personnel de santé.

Le VA, à travers un Sprint technologique IA lancé mardi sur Challenge.gov, il appelle les technologues à développer des outils qui permettront aux cliniciens de passer moins de temps avec la paperasse et plus de temps à traiter les patients.

Le département étudie spécifiquement les outils de dictée IA qui aideront les cliniciens à prendre des notes lors des rendez-vous médicaux, ainsi que les outils IA qui peuvent aider à analyser et résumer les dossiers médicaux des patients.

Les équipes techniques ont jusqu’au 5 janvier 2024 pour participer à l’AI Tech Sprint. Le VA attribuera un total de 1 million de dollars aux équipes gagnantes.

Gil Alterovitz, directeur de l’Institut national d’intelligence artificielle de VA, a déclaré que VA étudiait comment utiliser l’IA pour s’assurer que ses cliniciens ont accès aux antécédents médicaux complets d’un ancien combattant, même si cet ancien combattant a reçu des soins en dehors du système médical VA.

“Nous voulons nous assurer que lorsqu’ils reviendront au système VA, ils seront en mesure d’utiliser ces informations”, a déclaré Alterovitz. “Et à l’heure actuelle, ces informations peuvent arriver sous forme de fax, sous forme d’images, d’une manière qui n’est pas prête pour des recherches et des analyses faciles par le fournisseur.”

Le sous-secrétaire à la Santé, Shereef Elnahal, a déclaré dans un communiqué que les solutions de l’AI Tech Sprint réduiraient l’épuisement professionnel des cliniciens et amélioreraient les soins de santé des anciens combattants.

« Les solutions d’IA peuvent nous aider à réduire le temps que les cliniciens consacrent au travail non clinique, ce qui permettra à nos équipes de faire davantage ce qu’elles aiment le plus : prendre soin des vétérans », a déclaré Elnahal.

Le VA lance l’AI Tech Sprint dans le cadre du décret signé lundi par le président Joe Biden, appelant à une « augmentation des talents en IA à l’échelle du gouvernement » au sein de la main-d’œuvre fédérale afin de renforcer sa capacité à diriger cette technologie émergente.

L’AI Tech Sprint devrait faire avancer les travaux du Réduisez l’épuisement professionnel des employés et optimisez la prospérité organisationnelle (REBOOT) Groupe de travail que la Veterans Health Administration a lancé l’année dernière.

Le groupe de travail développe des outils pour lutter contre l’épuisement professionnel des cliniciens, sur la base des commentaires des agents de santé de première ligne VA.

Le secrétaire de VA, Denis McDonough, a récemment déclaré aux journalistes qu’il attribuait le travail du groupe de travail REBOOT pour avoir aidé VHA à dépasser ses objectifs d’embauche pour l’exercice 2023 et à réduire le turnover à des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les principaux membres du groupe de travail REBOOT voient les outils d’IA comme une opportunité de réduire davantage l’épuisement professionnel.

Kavitha Reddy, directrice associée de la santé globale des employés au Bureau des soins centrés sur le patient et de la transformation culturelle de la VHA, a déclaré dans une interview que la paperasse est un « véritable fardeau » pour les prestataires de soins de santé, et que l’IA a le potentiel d’alléger ce fardeau.

“Nous sommes tous impatients de comprendre comment cela pourrait réduire le temps que nous passons devant un ordinateur, et ainsi nous laisser plus de temps pour nous asseoir et parler avec les anciens combattants et en apprendre davantage sur eux”, a déclaré Reddy. .

Jessica Bonjorni, responsable de la gestion du capital humain de VHA, a déclaré que le groupe de travail REBOOT propose des moyens de réduire la rétention et l’épuisement professionnel, sur la base de ce que l’agence entend des employés de première ligne.

« Nous savons que de nombreux facteurs dans le domaine des ressources humaines ont tendance à avoir un impact sur l’épuisement professionnel des employés », a déclaré Bonjorni. «L’une des choses clés [is] en veillant à ce que nous disposions de suffisamment de personnel pour gérer la charge de travail.

VHA a plus que doublé ses objectifs de croissance de ses effectifs pour l’exercice 2023. Elle a également constaté une diminution de 20 % du taux de rotation des employés de VHA par rapport à l’année précédente.

“Les chiffres sont vraiment très encourageants en termes de croissance”, a déclaré Reddy. “Une fois qu’une personne est embauchée, l’important est de savoir ce que nous faisons pour la retenir et la garder ici.”

Le groupe de travail REBOOT développe des solutions basées sur ce qu’il entend d’environ 30 responsables du bien-être en chef en poste dans les établissements de santé VA.

“Leur objectif est d’examiner spécifiquement quels sont les facteurs d’épuisement professionnel dans leur travail quotidien”, a déclaré Reddy.

Les responsables du bien-être écoutent les employés de première ligne, puis trient ces commentaires avec la direction des installations et trouvent des moyens de mettre ces idées et suggestions en pratique.

« Ils développent absolument des relations au sein de leur établissement, en essayant d’apprendre non seulement des chefs de service, mais aussi des employés de première ligne eux-mêmes. C’est quoi ces « cailloux dans tes chaussures » ? Quelles sont les choses qui vous empêchent de vous épanouir dans le travail que vous accomplissez chaque jour ? » » dit Reddy.

VHA, sur la base des commentaires des employés, propose des horaires de travail plus flexibles aux cliniciens VA, en particulier aux infirmières.

Bonjorni a déclaré que la VHA autorise certaines infirmières autorisées à travailler selon un horaire de « 72 pour 80 ». Dans le cadre de ce système, les infirmières travaillent trois quarts de 12 heures par semaine, pour un total de 72 heures par période de paie de deux semaines.

Les infirmières travaillant selon cet horaire sont payées de la même manière que si elles travaillaient selon un horaire plus traditionnel de huit heures, cinq jours par semaine.

Bonjorni a déclaré que cette nouvelle façon de planifier reflète certaines des meilleures pratiques des organismes de soins de santé privés.

“D’après les commentaires que nous avons reçus de nos employés, cela tend vraiment à améliorer leur expérience de l’épuisement professionnel, car ils ont plus de temps à consacrer à leur famille”, a déclaré Bonjorni.

Bonjorni a déclaré que les installations VA mettant en œuvre ces nouveaux horaires constatent une réduction du chiffre d’affaires, ce qui contribue aux économies globales de coûts.

Reddy a déclaré que le groupe de travail REBOOT promeut des horaires flexibles, alors que de plus en plus d’employeurs explorent des alternatives à la semaine de travail traditionnelle de cinq jours.

« Il existe souvent des mythes quant à la capacité d’une personne à être productive ou à répondre aux besoins de ses collègues ou des patients dont elle s’occupe. Et ce que nous avons vu, pendant la pandémie, c’est que les gens peuvent, en fait, être très productifs avec des horaires flexibles », a-t-elle déclaré.

Le groupe de travail REBOOT, basé sur les commentaires des agents de santé de première ligne de VA, rationalise également la formation obligatoire.

« Lorsque vous travaillez longtemps au gouvernement fédéral, vous devez suivre une certaine formation chaque année. Et ce que nous cherchons, c’est de nous assurer que nous offrons des options pour évaluer les connaissances que les gens ont déjà, afin qu’ils puissent aller de l’avant et peut-être passer un test et confirmer chaque année qu’ils comprennent les fondamentaux de cette formation requise. Et ils n’auraient alors pas besoin de suivre une formation d’une heure pour renforcer ces mêmes informations », a déclaré Bonjorni.

Copyright © 2023 Réseau d’information fédéral. Tous droits réservés. Ce site Web n’est pas destiné aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen.