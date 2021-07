VA exigera que les travailleurs de la santé se fassent vacciner contre Covid

WASHINGTON – Le ministère des Anciens Combattants exigera que son personnel de santé reçoive le vaccin Covid-19, devenant ainsi la première grande agence fédérale à mettre en œuvre un tel mandat, car la variante delta hautement transmissible se propage à travers le pays tandis que les vaccinations stagnent.

« Les Anciens Combattants vont en effet exiger que tous les médecins travaillant dans les établissements soient vaccinés », a déclaré lundi le président Joe Biden aux journalistes dans le bureau ovale aux côtés du Premier ministre irakien Mustafa al Kadhimi.

Le secrétaire aux Affaires des anciens combattants, Denis McDonough, a décrit la nouvelle mesure comme « le meilleur moyen d’assurer la sécurité des anciens combattants ».

« Chaque fois qu’un vétéran ou un employé de VA met les pieds dans une installation de VA, il mérite de savoir que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les protéger du COVID-19. Avec ce mandat, nous pouvons à nouveau faire et tenir cette promesse fondamentale. » McDonough a écrit dans un communiqué.

Le mandat, rapporté pour la première fois par le New York Times, exige que plus de 100 000 agents de santé de première ligne de la VA acceptent les vaccins contre le coronavirus dans les deux prochains mois.

Le mandat s’applique aux médecins, dentistes, podiatres, optométristes, infirmières autorisées, assistants médicaux et chiropraticiens qui travaillent ou visitent des établissements de santé VA ainsi que ceux qui fournissent des soins directs aux patients VA.

Cette décision fait suite à l’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis, liée en partie à la variante delta hautement transmissible et au refus des vaccins par une partie importante de la population.

La moyenne hebdomadaire des nouvelles infections quotidiennes à Covid aux États-Unis est de près de 52 000, soit une augmentation de 61% par rapport à la semaine précédente, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. Pas plus tard que le 5 juillet, la moyenne nationale sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes était juste en dessous de 12 000.

Plus tôt lundi, des responsables des gouvernements de Californie et de New York ont ​​annoncé lors de conférences de presse distinctes que tous les employés de l’État seraient tenus de présenter des preuves de vaccination ou d’être régulièrement testés pour le virus.

En Californie, les employés de l’État qui ne sont pas vaccinés d’ici le 2 août devront produire un test Covid négatif au moins une fois par semaine.

« Nous sommes à un point de cette épidémie, cette pandémie où le choix, le choix des individus de ne pas se faire vacciner a maintenant un impact sur le reste d’entre nous dans [a] manière profonde, dévastatrice et mortelle », a déclaré lundi le gouverneur Gavin Newsom. « Ce choix a entraîné une augmentation du taux de cas, une inquiétude croissante concernant l’augmentation des taux de mortalité et des taux d’hospitalisation de toute évidence. »

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la ville exigerait que ses plus de 300 000 employés se fassent vacciner avant le 13 septembre ou se faire tester chaque semaine. La semaine dernière, la ville de New York a adopté un mandat de vaccination pour tous les travailleurs de la santé dans les hôpitaux et les cliniques gérés par la ville.

— CNBC Kevin Stankiewicz contribué à ce rapport depuis New York.