V, Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, Suga, Jin donneront un aperçu de leur vie tous les samedis

Les garçons BTS V, Jimin, Jungkook, RM, Suga, Jin et J-Hope ne manquent jamais de surprendre ARMY. Ils partageront désormais des aperçus de leur vie avec les fans sur YouTube. Oui! Les membres du BTS seront désormais vus en vlogging pour leurs fans.

Sur Twitter, la page officielle de BTS a annoncé que les membres partageront désormais des moments de vie avec les fans le samedi. V alias Kim Taehyung sera vu en train de conduire dans son VLOG le 9 juillet (samedi), c’est-à-dire aujourd’hui.





J-hope montrera Behind The Scenes de son album le 16 juillet, Jimin montrera sa session de fabrication de bracelets le 23 juillet. RM montrera son amour pour les musées et les galeries d’art le 30 juillet. Le Vlog de Jin portera sur la cuisine le 13 août et la vidéo de Jungkook sur le camping. Suga parlera de sculpture sur bois le 20 août.

Le groupe pop sud-coréen BTS, composé de RM, Jungkook, Jin, Jimin, V, J-Hope et Suga, compte des millions de fans à travers le monde et l’un d’eux est Simu Liu, l’acteur canadien qui a titré le super-héros Marvel 2021 film Shang-Chi et la légende des dix anneaux, réalisé par Destin Daniel Cretton, dépeignant l’acteur principal.

Dans une vidéo devenue virale sur Internet, on voit Simu faire l’éloge de RM alias Kim Nam-Joon, également connu sous le nom de Rap Monster. S’adressant à Jason Y. Lee lors d’une conférence, Simu a déclaré: “Mon parti pris est Rap Monster. Je vais vous dire pourquoi. Il ressemble beaucoup au porte-parole de BTS, comme le cœur et l’âme. Et il en faut beaucoup pour aimer assumer cette responsabilité. N’est-ce pas ? Pouvoir parler de manière éloquente, au nom de tout un groupe. Comme à la Maison Blanche !”, faisant référence à la récente réunion du BTS avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche.

Simu, qui figurait sur la liste des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine TIME en 2022, a continué à faire l’éloge de RM en ajoutant : “Il a en quelque sorte été là à chaque étape du chemin, et aussi, vous savez, un des producteurs du groupe aussi… Je veux dire qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?”