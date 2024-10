V/H/S Beyond : dans les coulisses avec une cigogne inspirée de Resident Evil (visite exclusive)

Shudder a invité IGN sur le tournage de V/H/S : Beyond pour un aperçu exclusif des coulisses du tournage de « Stork », un segment réalisé par le réalisateur de Thanksgiving, Jordan Downey. De la façon dont l’interprète de créatures Dane DiLiegro (Prey) et les effets pratiques ont aidé la cigogne à prendre son envol aux subtilités nécessaires à la création d’images d’horreur trouvées efficaces, les acteurs et l’équipe de V/H/S : Beyond n’ont pas tardé à partager tous les détails qu’ils pourrait avec nous… à l’exception de la nature d’une scène sanglante avec laquelle ils voulaient nous surprendre à la fin de la journée…

Réalisé par Tom Jorgensen

Edité par Kevin Cappiello