V de BTS sauve Lisa de BLACKPINK de Sasaeng qui a tenté de l’attaquer à Paris

V de BTS et Lisa de BLACKPINK font les gros titres depuis leur arrivée à Paris. Les vidéos et les photos de la capitale mondiale de la mode deviennent virales sur les réseaux sociaux. Lisa et V ont fait tourner les têtes avec leur style au défilé de mode de CELINE à Paris.

Selon les derniers rapports des médias sociaux, V a sauvé Lisa d’un Sasaeng qui a tenté de l’attaquer. Cependant, il n’y a aucune confirmation de l’incident car aucune vidéo ne prouve que Lisa était attaquée. Il y avait tellement de caméras autour d’eux, mais aucune d’entre elles n’a capturé cet incident.









V a publié quelques photos sympas de la capitale mondiale de la mode :









Pendant ce temps, les vidéos de Paris deviennent virales. Vérifier:

Dimanche, BTS Jin alias Kim Seok-jin a surpris tout le monde en laissant tomber sa photo torse nu d’une plage et en affichant son nouveau tatouage “7”. Récemment, il s’est fait tatouer ‘7’ dans le bas du dos en hommage à BTS. Il est également dédié à son amitié avec les autres membres du groupe.

Partageant la photo, Jin a écrit : “J’ai aussi un tatouage d’amitié” en coréen. Le tatouage est visible sur son dos. Le leader du BTS, RM, a également réagi aux photos et a écrit : « Oh, j’ai été choqué. Je pensais que tu ne portais pas de pantalon non plus. Jin a répondu: “Alors c’est un crime.” J-Hope a également commenté la photo et écrit: “Holy moly”.

Regarde:





L’un de ses fans a déclaré: “C’est tellement illégal de voir son large dos nu gratuitement W ** KIM SEOKJIN.” Sur Twitter. Un autre a mentionné: “SI QUELQU’UN M’AVAIT DIT QUE NOUS ALLONS SORTIR DE NULLE PART KIM SEOKJIN SANS T-SHIRT, SANS ANNONCE, SANS PRÉPARATION CAR J’AURAIS DIT QUE TU MENTAIS!” La troisième personne a commenté : « taehyung se promenant dans paris, jungkook à un concert, hoseok & yoongi traîner avec différentes personnes, namjoon partageant des photos de son eurotrip, & seokjin dans un resort ; Et je suis sûr que Jimin fait aussi ses propres trucs. ils ont raison. cette pause est vraiment si saine pour eux.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “KIM SEOKJIN SAVAIT EXACTEMENT CE QU’IL FAIT EN PLACEANT LES 7 TATOUAGES LÀ COMME IL NE VOULAIT AUCUN SURVIVANT ABSOLUMENT FOU DE LUI.” “Je n’ai pas eu de nouvelles de yoongi depuis l’annonce de la pause, mais laissez seokjin déposer une photo à moitié nue et il est là”, a lu un autre tweet.

“Pouvez-vous croire que SEOKJIN est le premier membre à publier une photo torse nu sur Instagram comme .. dans quel genre d’univers alternatif je vis ??” dit un autre fan.