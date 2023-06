V de BTS pose avec la chanteuse coréenne Minna Seo au milieu de rumeurs de rencontres avec Jennie de BLACKPINK

BTS V a récemment rejoint le chanteur coréen Seo Minna pour une performance d’Ella Fitzgerald et du duo Cheek To Cheek de 1956 de Louis Armstrong. Les deux ont gagné des millions de cœurs avec leur performance et la vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Vendredi, Seo Minna est allé sur Instagram et a publié d’adorables photos avec V alias Kim Tae-Hyung. En un rien de temps, les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit: « Vos voix sonnaient si bien ensemble, excellent travail à vous deux. » Le deuxième a dit: « minnaa ssi, s’il te plaît, fais plus de musique avec Taehyung à l’avenir. ta voix sonne angélique, nous l’aimons tellement. La troisième personne a commenté: « Aïe notre beau taehyung et notre belle minna !! vous avez fait un excellent travail, félicitations ! merci d’avoir voulu collaborer avec notre v.. la chanson est très belle à entendre, vous étiez tous les deux absolument incroyables.

Plus tôt, en partageant la vidéo de performance avec V, Seo Minna a écrit: « C’est un tel honneur d’avoir joué avec V de BTS. Ce fut une expérience tellement agréable. Merci. »

Pendant ce temps, V de BTS, alias Kim Tae-hyung, attire souvent l’attention pour des rumeurs de rencontres avec Jennie de BLACKPINK. Plus tôt, l’un des utilisateurs des médias sociaux a affirmé qu’ils avaient été repérés ensemble sur l’île de Jeju, certaines photos ont également été partagées comme preuve. Les sociétés de divertissement HYBE et YG ont récemment publié une déclaration officielle sur les rumeurs. Plus tard, V est apparu en tant que DJ spécial pendant deux jours dans l’émission de radio « Starry Night » de Kim Eana, où il a parlé de son voyage sur l’île de Jeju.

V a clarifié l’air indirectement en disant qu’il était allé sur l’île de Jeju avec ses deux amis masculins, et non avec une fille.