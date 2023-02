V de BTS et Jennie de BLACKPINK déclenchent des rumeurs de rencontres après que des extraits de leurs anciennes interviews soient devenus viraux, ARMY réagit

BTS’ V alias Kim Tae Hyung et Jennie de BLACKPINK font souvent la une des journaux à cause de leurs rumeurs de rencontres. BTS ARMY et NOIRPINK les fans veulent savoir s’ils sont ensemble après que des photos, des vidéos et d’anciennes interviews faisant allusion à leur connexion soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Maintenant, les fans déterrent des extraits de leurs anciennes interviews dans lesquelles on peut les voir discuter de leurs habitudes de sommeil. Selon un YouTuber Cinewood Hub, Jennie et V peuvent être vus en train de dire qu’ils ne peuvent pas se réveiller avant 5 alarmes. Les utilisateurs des médias sociaux ont supposé qu’ils sortaient ensemble car ils avaient exactement dit des choses similaires.





Après que les utilisateurs des médias sociaux ont supposé qu’ils sortaient ensemble, ARMY a réagi. L’un des fans a écrit : “Tae va sortir avec qui il veut tant que cette personne le rend heureux, que ce soit Jennie ou quelqu’un d’autre, il n’écoutera pas ce que les autres veulent qu’il fasse. Nous devrions juste être heureux pour lui, peu importe qui c’est, que ce soit Jennie ou non.

Le deuxième a dit: “Oh soo … V et moi vivons sur la même terre, nous pouvons respirer le même air, cela signifie que nous sortons avec lmao.” Le troisième a dit: “S’ils ne sortent pas encore ensemble après avoir vu toutes ces choses, ils devraient sortir ensemble… et ils devraient vivre leur propre vie comme ils le veulent… je pense que la vraie armée et les clignements les soutiendront.”

Le quatrième a dit : “Oh mon dieu… Je sors avec V ou Jennie, ma manager (maman) est venue me réveiller… Je ne peux pas non plus me lever du sommeil avec des alarmes.” La cinquième personne a déclaré: “J’ai également réglé mon alarme comme eux, ce qui signifie que moi, Jennie, nous sortons avec Taehyung.”





Plus tôt, les utilisateurs des médias sociaux ont affirmé que V et Jennie sortaient ensemble, et ils sont allés ensemble en voyage sur l’île de Jeju. Après quoi, V a clarifié l’air indirectement en disant qu’il était allé sur l’île de Jeju avec ses deux amis masculins, pas avec une fille. Plus tôt, la société de divertissement de BTS a publié une déclaration officielle sur les rumeurs et a révélé qu’elle avait “déposé des plaintes pénales supplémentaires contre des publications contenant des attaques personnelles et de la diffamation en utilisant de nouvelles informations fournies par les fans ainsi que collectées grâce à nos initiatives de surveillance”.

