V de BTS, alias Kim Taehyung, s’envole pour les États-Unis pour son emploi du temps ; ARMY trébuche sur son look d’aéroport décontracté mais intelligent et son charme maladroit [View Tweets]

BTS V alias Kim Tae Hyung s’est envolé pour les États-Unis pour un horaire. Le chanteur baryton de BTS a été photographié au départ de l’aéroport international d’Incheon à Séoul. K-media et ARMY attendaient l’arrivée de Taehyung à l’aéroport d’Incheon. V alias Taehyung était élégamment vêtu des vêtements les plus confortables. Son comportement à l’aéroport était également très adorable et a laissé ARMYs jaillissant sur lui. Naturellement, ‘BON VOL TAEHYUNG,’ est à la mode sur Twitter. De plus, Taehyung a également sorti une vidéo très mignonne pour le BTS ARMÉE sur sa poignée Instagram.

BTS V alias Kim Taehyung s’envole pour les États-Unis

V est actuellement la principale tendance d’Hollywood News. Le chanteur de Run BTS Kim Taehyung a été vu dans un pantalon marron et un t-shirt rayé. Il portait un fourre-tout marron avec lui. Bien que Taehyung portait un masque, son sourire, sa surprise et son bonheur en saluant les ARMYs rassemblés et les médias étaient assez évidents. Il a ri en posant pour des photos et son sourire a atteint ses yeux, faisant ressortir son charme Taetae. Il a fait signe aux ARMYs, s’est incliné devant les officiels et a également affiché son style V signature devant la caméra.

Taehyung partage une vidéo loufoque, la réaction de ARMY

Après un long moment, Taehyung a pris sa poignée Instagram et a publié une histoire vidéo. BTS V est vu assis dans le salon avant de monter dans l’avion. Il a laissé tomber l’indice de son emplacement dans la chanson sur son histoire Instagram. V va à New York. ARMY partage ses vidéos et ses photos et écrase dur, comme toujours. Ils lui ont également souhaité un bon vol.

Jangan nonton sampai habis yaaa bahaya loohh ?? Suami bikin ketar-ketir aja #kimtaehyung #v #taehyung #bts bikini otak voyager lg pic.twitter.com/EtWGmJKWxi Ika Marta (@IkaMarta2V) 24 août 2022

Oh mon Dieu! #KimTaehyung est absolument magnifique dans celui-ci aussi! Pas étonnant qu’il soit une icône mondiale du style ! https://t.co/ojJjp4aZNQ Kalki Subramaniam (@QueenKalki) 24 août 2022

Pendant ce temps, les spéculations vont bon train sur son programme américain. Certaines plaisanteries ARMY suggèrent que Kim Taehyung se rend à New York pour une séance photo. Certains l’ont appelé un programme personnel. Certains lui ont souhaité bon voyage. Depuis que BTS a annoncé une pause, leur programme à l’étranger a toujours suscité l’idée de leurs projets solo. Attendons et regardons ARMY.