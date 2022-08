V de BTS, alias Kim Taehyung, s’effondre après un moment d’émotion ; Wooga Squad verse de l’amour sur lui dans le nouvel épisode de Friendcation

Dans l’amitié Soople nouvel épisode de est sorti avec BTS V alias Kim Taehyung, Peakboy, Park Hyunsik, Park Seojoon et Choi Woo Shik. Ensemble, les cinq d’entre eux sont connus comme les membres de la Wooga Squad. Dans le dernier épisode de In The Soop Friendcation, nous avons pu voir Taetae alias Kim Taehyung s’effondrer. Pendant des semaines, le teaser mettant en vedette V en train de s’effondrer et de pleurer pendant une nuit avait été diffusé dans le cadre du teaser In The Soop Friendcation et il a finalement été diffusé il y a quelques heures.

La dépression émotionnelle de BTS V alias Kim Taehyung

Après avoir passé une nuit émouvante à nouer des liens avec Park Seojoon, Park Hyungsik, Peakboy, Choi Woo Shik et d’autres, Kim Taehyung est devenu émotif. Il avait pleuré tranquillement avec sa main sur ses yeux. Mais les membres de la Wooga Squad n’ont pas tardé à le remarquer. Ils l’ont tous harcelé jusqu’à ce qu’il réponde pourquoi il est devenu émotif. Taehyung a révélé qu’il était juste triste. Park Hyunshik, qui s’est occupé de Taetae dans les épisodes et pendant le voyage de In The Soop : Friendcation, lui a demandé pourquoi il était si triste. Il a dit qu’il le rendait triste aussi. Le hitmaker Run BTS et Yet To Come a révélé qu’il avait eu une année très regrettable.

[trans] WS : Tu pleures, TH : Non WS : tu pleures, Taehyung WS : Pourquoi pleures-tu tout d’un coup ? TH : Éteignez le flash de l’appareil photo. HS : Taehyung, pourquoi me rends-tu si triste ? TH : C’est juste une dernière année très regrettable… + NOUS T’AIMONS TAEHYUNG pic.twitter.com/uSp2teRzFL (@sceneryfortae) 5 août 2022

La Wooga Squad encourage Taehyung

Park Hyungsik, Peakboy, Choi Woo Shik et Park Seojoon ont tous encouragé Taehyung. Peakboy lui a assuré que les années à venir seraient formidables tandis que Choi Woo Shik est devenu sentimental et a déclaré que les personnes nées l’année du cheval avaient un impact énorme et positif sur les personnes nées l’année du tigre. Il a prié pour que toute son énergie soit transmise à Taehyung. Ne sont-ils pas si amoureux ? Taehyung a été étreint, câliné et comblé d’amour et d’affection par les membres de son équipe Sooga.

Et maintenant, le BTS ARMY répand l’amour sur Taehyung en lui écrivant des messages. “We Love You Taehyung” est l’une des tendances de Twitter Town.