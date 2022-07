V de BTS, alias Kim Taehyung, rend hommage à Arson, Safety Zone de J-Hope et à d’autres chansons ; ce dernier dit, ‘Tae a tout brûlé’

BTS V alias Kim Tae Hyung a pris d’assaut Instagram et les réseaux sociaux hier soir. Il a laissé tomber quelques histoires sur sa poignée Instagram. La belle “star mondiale” et membre de BTS alias Garçons Bangtan avait écouté les chansons de l’album solo de son hyung et de ses camarades de groupe. Kim Tae Hyung alias Taetae écoutait J-Hope alias Jung Hoseokc’est Incendie criminel, = (signe égal), ARRÊT et Zone de sécurité de Jack dans la boîte. Les histoires Instagram de BTS V alias Taehyung deviennent virales.

Kim Taehyung danse sur Arson de J-Hope et plus

Dans toutes ses histoires Instagram, Taehyung a appliqué des filtres. Le premier est le filtre Inferno qui va superbement bien avec l’Arson de J-Hope. Les paroles “J’ai tout brûlé”, “Let’s burn”, correspondent au filtre. C’est un mouvement classique de Tae. En écoutant = (signe égal), Taehyung a appliqué un filtre toonface. Il y avait aussi beaucoup d’expressions sur son filtre toonface. Il a hoché la tête tout en s’enfonçant sur la piste. Taehyung a appliqué un filtre Ed Dog en écoutant STOP de J-Hope. Et le dernier mais non le moindre, il a laissé tomber une photo de la zone de sécurité de la piste J-Hope avec une émoticône aux yeux larmoyants. Découvrez les histoires Instagram de Kim Taehyung ici:

25 juillet 2022Projets solo de BTS V et J-hope Eh bien, BTS est en pause en ce moment. Ils se concentrent sur leurs projets solo et font une pause dans leurs horaires chargés. De nombreux membres solo du BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook, sont en baisse. Maintenant que Jack in the Box de J-Hope est sorti, il se dirige vers le Lollapalooza où il sera la tête d’affiche de l’événement aux côtés de divers musiciens pop. J-Hope s’est envolé pour Chicago et a été repéré à l’aéroport international d’Incheon il y a quelques heures. D’autre part, le premier épisode de In the Soop Friendcation de V alias Kim Taehyung avec l’équipe Wooga Peakboy, Park Seojoon, Choi Woo Shik et Park Hyung Sik est sorti vendredi. Il serait en train de travailler sur son album solo.