V de BTS, alias Kim Taehyung, partage des photos et des vidéos de son “état actuel” ; ARMY ne peut pas arrêter d’écraser son bonnet et ses talents de golfeur

Membres du BTS – Jungkook, Jimin, RM, Kim Taehyung, Jin, J-Hope et Suga – ont récemment été vus ensemble lors de la cérémonie de nomination des ambassadeurs du Garçons Bangtan au Exposition universelle de Busan 2030. Les garçons ont conquis les cœurs avec leur simplicité et leur humilité lorsqu’ils ont été récompensés et déclarés ambassadeurs de la candidature de Busan à l’Exposition universelle 2030. Et maintenant, alors que vous attendez tous plus de contenu BTS, l’un des plus jeunes membres a publié des photos sur Instagram. On parle de BTS V alias Kim Taehyung.

BTS V alias Kim Taehyung publie de nouvelles photos sur Instagram

Depuis que les membres de BTS ont rejoint Instagram, ils ont été très actifs. À part RM alias Kim Namjoon, J-Hope alias Jung Hoseok et parfois V alias Kim Taehyung, d’autres ne sont pas si actifs sur l’application de médias sociaux. En venant sur Instagram de Taetae (thv), il a laissé tomber quelques photos et vidéos décrivant son “état actuel”. Le message comprend des photos et des vidéos de BTS V jouant au golf, du jour où il a assisté à la comédie musicale “The Man Who Laughs” et quelques photos dans un bonnet. Il a également partagé une vidéo de la vidéo emblématique du légendaire artiste folk et jazz américain Bobby McFerrin à la fin. “État actuel”, a écrit Kim Taehyung dans la légende avec un garçon avec une émoticône à la main levée. Consultez la publication Instagram de BTS V ici :

ARMY réagit à la publication Instagram de Kim Taehyung

BTS ARMY recherche également les publications des membres de BTS. Et quand le chanteur de Yet To Come and Run BTS a laissé un message, ils n’ont pas pu arrêter de jaillir sur lui. Taehyung est l’un des membres les plus populaires de BTS à travers le monde. ARMY devient fou avec son look de bonnet. Taehyung ne manque jamais d’étonner ARMY avec ses différents looks. BTS ARMY trouve Taehyung adorable dans le bonnet. Tous ceux qui suivent BTS et ont V comme préjugé savent que Taebear aime le golf. Ils le saluent également comme le prodige du golf sur Twitter. Découvrez les tweets ici :

Kim Tae Hyung sur Instagram

Taetae est connu pour sa voix de baryton, son sens de la mode impeccable et son beau visage. Il jouit d’une énorme popularité et a dépassé environ 47 millions de followers sur Instagram. Il a publié environ 58 messages sur son flux. Taehyung est connu pour partager puis supprimer rapidement ses histoires ou même ses messages si, plus tard, il n’aime pas ça. Il a un taux d’engagement de 29% sur Instagram. Côté travail, V alias Kim Taehyung sera vu dans In the Sop Friendcation avec ses membres de la Wooga Squad – Peakboy, Choi Woo Shik, Park Seojoon et Park Hyunsik.