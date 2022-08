V de BTS alias Kim Taehyung demandant aux fans de faire attention à l’aéroport de New York fait peur à l’ARMÉE [Watch Video]

BTS V alias Kim Taehyung a atteint New York pour son programme personnel à l’étranger. Il y a quelques heures, Kim Taehyung, membre du BTS, a été photographié à l’aéroport international d’Incheon, très élégant dans un pantalon et une chemise rayée. Il était lui-même charmant et adorable même avec le masque sur son visage. BTS ARMÉE lui souhaitait un bon vol. Et maintenant, le chanteur de Run BTS est arrivé à New York. Un clip vidéo de Kim Tae Hyung devient viral sur les réseaux sociaux et ARMY s’inquiète pour Taetae.

Kim Taehyung demande aux fans de faire attention

Comme vous le savez tous, BTS alias les Bangtan Boys – RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – sont assez célèbres. Chaque fois que l’un d’eux ou l’ensemble du groupe est repéré à l’aéroport, il n’y a pas seulement beaucoup de médias mais aussi beaucoup de fans, les ARMYs. C’est parfois une situation assez effrayante lorsque les fans se pressent contre les garçons pour les apercevoir, cliquer sur un selfie ou les regarder de près, à tout le moins. Et c’est ce qui s’est passé à l’aéroport de New York. Taehyung marchait aux côtés des gardes du corps et certaines filles étaient sur le point de trébucher et de tomber en se déplaçant le long du train qui emmenait BTS V alias Kim Taehyung hors de l’aéroport. V les vit et leur fit signe de faire attention. Regardez la vidéo ici:

C’est incroyable, on dirait qu’ils vont lui sauter dessus ? Dieu merci, il y avait des gardes du corps !! Il est le plus gentil ? Regarde les taetae leur demandant de faire attention ? BIGHIT PROTECT TAEHYUNG TAEHYUNG BIENVENUE À NEW YORK #TAEHYUNG #BTS #BTSV #KIMTAEHYUNG pic.twitter.com/fZuVt2U597 vkixii (@VKixii) 24 août 2022

BTS ARMY s’inquiète pour Taetae

BTS ARMY qui a vu la vidéo s’inquiète pour Taehyung. Ils ont peur que les fans, dans leur excitation, provoquent un tel chaos à l’aéroport. Alors qu’ils ont également félicité Taehyung pour sa gentillesse envers l’ARMÉE, ils s’inquiètent maintenant pour sa sécurité. Découvrez les tweets ici :

Taetae a révélé que les fans de sasaeng envahissaient la vie privée

Auparavant, le chanteur de Christmas Tree et Bad Decisions avait partagé des détails choquants sur la façon dont les fans de Sasaeng réserveraient des billets à côté de leur siège. C’était à l’époque où les garçons voyageaient sur des vols commerciaux. Les garçons ne pouvaient pas se détendre pendant les heures de voyage et tout le voyage devenait inconfortable.